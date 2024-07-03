Как повлияет ИИ на рынок кредитования — мнения экспертов Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

Как повлияет ИИ на рынок кредитования — мнения экспертов

В Киеве прошла Ukrainian Credit Conference 2024 , на которую эксперты рынка кредитования собрались, чтобы обсудить современные вызовы и возможности.

Отдельно обсуждали тему использования искусственного интеллекта на рынке финансов, а именно в сфере скоринга.

Как отметил на конференции СЕО «Манивео скорая финансовая помощь» Сергей Синченко, в компании есть скоринговая модель, которая была внедрена в 2019 году и построена на искусственном интеллекте. Она постоянно обучается и обновляется. Он отметил, что она достаточно адекватно оценивает клиентов. Впрочем, с началом широкомасштабной войны для системы изменились определенные факторы, и ее нужно было доучить. Позже им все же удалось вернуться к довоенному уровню.

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Сейчас идет тенденция использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах любых учреждений. Так считает менеджер практики Банковского и финансового права PwC Legal Украина Николай Александров.

«В производстве искусственного интеллекта это может быть система скоринга в поиске клиентов и типа определенного финансового продукта. Например, в рамках скоринга искусственный интеллект позволяет производить очень большие массивы информации быстро. И интересно то, что он может сравнивать информацию и устраивать определенные паттерны. Это, в свою очередь, может дать возможность предсказать поведение будущих клиентов. Как результат, снизить риск дальнейших дефолтов. Что касается поиска клиентов, то искусственный интеллект может правильно произвести сегментацию рынка. Он может адресовать правильный продукт правильным клиентам на правильных условиях. И таким образом мы будем иметь полезный продукт, которым воспользуется клиент. Это будет иметь очень высокий коэффициент полезного действия», — сказал Александров.

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В общем, эксперты сошлись во мнении, что сейчас нужно тщательно искать клиентские базы, ведь из-за войны эта задача усложнилась. К тому же клиенты становятся более требовательными к услугам.

«Когда-то принимать решение за минуту было нормально, а сейчас минута — это уже долго. Сейчас нужно за 10 секунд принимать кредитное решение. То есть нужно отвечать самым высоким требованиям клиентов, а их пока мало. Они имеют опыт пользования продуктами, они легко могут воспользоваться услугами банков в другой компании. Это очень доступно, очень просто.

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