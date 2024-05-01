Эффективность банков возрастет на 20−30% благодаря искусственному интеллекту — Finance.ua

Эффективность банков возрастет на 20−30% благодаря искусственному интеллекту Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Эффективность банков возрастет на 20−30% благодаря искусственному интеллекту

Банки занялись использованием инструментов искусственного интеллекта не ради модного хайпа, а исключительно для экономической выгоды.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Если применить ИИ в банке, то эффективность в среднем улучшается от 15% до 40% в зависимости от процесса, от того, насколько он автоматизирован и интегрирован с другими автоматизированными процессами», — заявил председатель правления UAFIC, заместитель председателя наблюдательного совета Сенс Банка Ростислав Дюк.

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По его мнению, искусственный интеллект только для искусственного интеллекта — это неверная стратегия. «Мы должны считать эффективность и деньги. В первую очередь. А во вторую очередь — не навредить. Не надо гнаться за хайпом, нужно понимать, что это клиентские данные, клиентские деньги, и банки два-три раза должны подумать, протестировать перед тем, как что-то вводить. Падение сервиса или некорректная работа — это потеря доверия, а доверие — это основной актив банковской системы», — заявил он.

Ростислав Дюк привел примеры удачного применения ИИ: Колл-центры и работа с каналами продаж. «Базовые процессы, где есть рутина, можно автоматизировать. ИИ может выбрать лучший маршрут, на какую стратегию переключаться по определенному критерию, — объяснил он. — Мы не можем сказать, что ИИ — это волшебная палочка, которая лечит все проблемы, но базовую эффективность может на 20−30% поднять».

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Директор департамента информационных технологий ПУМБ Андрей Бегунов говорит, что украинский рынок постепенно эволюционировал в использовании ИИ. «Сначала была big data, затем появилась data science, после чего — machine learning. По крайней мере, наша эволюция выглядела следующим образом. Машинное обучение помогает структурировать, строить модели данных. Мы используем его в банке», — сказал он.

«Все началось с natural language processing, с аудио- или текстовых чатов. Big data, data science, machine learning, ChatGPT — все это системы поддержки принятия решений, когда мы, работая с большим количеством данных, быстрее и качественнее принимаем решения», — объясняет руководитель отдела цифровых технологий OTP Банка Максим Волченко.

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Количество сфер, где можно использовать инструменты ИИ, постоянно растет. «Если мы начинали с двух или трех идей, то на сегодняшний день в портфеле у нас 68 инициатив по совершенно разным направлениям, с которыми мы сейчас работаем. Мы видим те кейсы, которые дадут нам результат, который мы сможем сосчитать, видим те кейсы, которые не дадут эффекта, но получим большой опыт — как технический, так и с точки зрения бизнес-процессов. Мы в первой трети этого пути», — говорит Андрей Бегунов.

Банкам уже нужно выбирать более приоритетные направления, поскольку работать по всем направлениям одновременно очень дорого. «Это и улучшение эффективности, и возможные продажи. Есть несколько кейсов у нас, связанных со структуризацией наилучшего предложения для клиента. Очень большие возможности у систем, связанных с аналитикой, поиском аномалий и потенциального мошенничества», — отметил Андрей Бегунов.

В портфеле ПУМБ третья часть проектов связана с NLP, чат-ботами, помощниками для клиентов. «Это очень большая часть потенциальной эффективности, которая действительно сложна», — отметил банкир.

«Приоритетное направление для нас — работа с базой знаний. Это новая эволюция чата. Немаловажен антифрод, который будет работать в автоматическом режиме без привлечения человека на транзакционной фазе. И вопрос скоринга у всех на устах, поэтому эти направления мы для себя считаем ключевыми. Мы сейчас на том этапе, когда мы многое исследуем. Думаю, большинство рынка на этом этапе живет. Через два-три года мы все увидим результаты этого», — резюмировал Максим Волченко.

Фінансовий клуб По материалам:

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