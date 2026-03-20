Как поставить на учет автомобиль, приобретенный в кредит
Процедура регистрации автомобиля в Украине не усложняется, даже если транспортное средство приобретено в кредит. В Главном сервисном центре МВД объяснили, какие документы нужны и нужно ли обращаться в банк.
Нужна ли справка из банка
Гражданам, купившим авто в кредит, не нужно предоставлять никаких справок из банка при регистрации или перерегистрации транспортного средства.
Процедура остается стандартной — независимо от того, приобретен автомобиль за собственные средства или в кредит. Дополнительные документы из банковских учреждений в сервисных центрах МВД не требуют.
Если авто находится в залоге, эта информация автоматически вносится в Государственный реестр обременений движимого имущества. Это не влияет на процесс регистрации.
После полного погашения кредита порядок тоже не меняется — дополнительные справки подавать не нужно, ведь все данные уже содержатся в реестре.
Какие документы нужны
Для регистрации или перерегистрации автомобиля необходимо подготовить стандартный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий приобретение или получение авто;
- документ о полномочиях представителя (если оформление осуществляется через доверенное лицо).
В МВД подчеркивают, что регистрация транспортных средств осуществляется по четким официальным процедурам. Это обеспечивает законность сделки и защиту прав владельцев автомобилей.
