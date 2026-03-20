Как поставить на учет автомобиль, приобретенный в кредит Сегодня 08:38 — Технологии&Авто

Покупка автомобиля в кредит

Процедура регистрации автомобиля в Украине не усложняется, даже если транспортное средство приобретено в кредит. В Главном сервисном центре МВД объяснили, какие документы нужны и нужно ли обращаться в банк.

Нужна ли справка из банка

Гражданам, купившим авто в кредит, не нужно предоставлять никаких справок из банка при регистрации или перерегистрации транспортного средства.

Процедура остается стандартной — независимо от того, приобретен автомобиль за собственные средства или в кредит. Дополнительные документы из банковских учреждений в сервисных центрах МВД не требуют.

Если авто находится в залоге, эта информация автоматически вносится в Государственный реестр обременений движимого имущества. Это не влияет на процесс регистрации.

После полного погашения кредита порядок тоже не меняется — дополнительные справки подавать не нужно, ведь все данные уже содержатся в реестре.

Какие документы нужны

Для регистрации или перерегистрации автомобиля необходимо подготовить стандартный пакет документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий приобретение или получение авто;

документ о полномочиях представителя (если оформление осуществляется через доверенное лицо).

В МВД подчеркивают, что регистрация транспортных средств осуществляется по четким официальным процедурам. Это обеспечивает законность сделки и защиту прав владельцев автомобилей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.