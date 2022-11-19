Как получить временную защиту в Чехии — Finance.ua

Как получить временную защиту в Чехии Сегодня 05:41

Чехия приютила уже более 458 тысяч украинцев с начала войны, и еженедельно в эту страну прибывает несколько тысяч наших сограждан.

Что нужно знать украинцам о статусе временной защиты в Чехии и можно ли переехать туда после убежища в другой стране, пишет ProUkraine

Какое разрешение на проживание предоставляют украинцам в Чехии

Согласно четвертой поправке к закону о помощи украинским беженцам Lex Ukrajina, бесплатное проживание зимой отменять не будут. Это один из плюсов в пользу выбора страны.

Также в Чехии украинцы быстро трудоустраиваются — работу нашли уже более 120 тысяч наших граждан.

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Льготы для украинцев в Чехии возможны при оформлении визы временной защиты. По правилам, новоприбывшие должны зарегистрироваться в течение первых 3 дней.

В редакцию ProUkrainu поступают вопросы о различных типах виз на временную защиту, а также — можно ли получить такой статус после пребывания в другой стране в статусе беженца или по рабочей визе.

Есть два типа виз, которые украинцам выдавали в Чехии после начала войны

Виза «толерантности» — этот вид на жительство выдавали украинцам с 24 февраля по 22 марта как временное решение до принятия законов Lex Ukrajina. С 23 марта 2022 года они автоматически стали визами временной защиты.

«Не обращайте внимания на то, что на штампе в паспорте написано „strpení“. Такие разрешения на пребывание 23 марта 2022 года автоматически приравнялись к временной защите», — отмечают в издании.

Визы толерантности, которые выдают сегодня — это другой тип разрешения на пребывание, существовавший до войны в Украине. Они касаются беженцев не только из Украины.

Чем отличаются визы защиты и толерантности в Чехии

Разница между визами временной защиты и толерантности — в правах и льготах получателей. Как и в других странах, статус временной защиты для украинцев отличается от статуса беженца (международная защита в связи с невозможностью вернуться в свою страну).

Виза временной защиты дает право:

на получение гуманитарной финансовой помощи;

бесплатное временное жилье;

уезжать из страны на 90 дней в течение 180 дней;

трудоустраиваться без специального разрешения;

бесплатное медицинское страхование первые 150 дней.

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Между тем, с визой толерантности иностранцы не могут уезжать из страны, устраиваться на работу по собственному выбору без специального разрешения, получать выплаты, бесплатное медицинское страхование и жилье.

Можно ли переехать в Чехию из Польши или другой страны

Для того чтобы получить визу временной защиты, украинка должна была проживать в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это при условии, что у нее нет гражданства или разрешения на пребывание в другой стране.

Например, если гражданка Украины имеет одновременно венгерское гражданство, то во временной защите ей будет отказано, как и в визе толерантности, ведь находиться в Венгрии для нее — безопасно.

Выдача повторной временной защиты после получения в другой стране ЕС

Если украинка побывала в Польше, где получила временную защиту, а потом решит переехать в Чехию, то ей будет отказано. По закону Lex Ukrajina, выдача повторной временной защиты после ее получения в другой стране ЕС невозможна.

Если гражданка Украины на 24 февраля имела другой тип разрешения на пребывание в стране ЕС, например, рабочую визу, то временную защиту в Чехии не получит. Ибо она не является временно перемещенным лицом.

Впрочем, в таком случае, можно получить визу толерантности для легализации нахождения на территории Чехии, потому что выезд в Украину опасен. После того как Украина будет признана безопасной для возвращения, придется уехать.

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