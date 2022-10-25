Чехия закрыла въезд российским туристам с 25 октября — Finance.ua

Чехия закрыла въезд российским туристам с 25 октября Сегодня 17:21 — Мир

Чехия закрыла въезд российским туристам с 25 октября

россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством — членом Евросоюза, путешествующие с целью туризма, спорта или культуры, со вторника, 25 октября, не могут въезжать на территорию Чехии.

Об этом сообщает Radio Prague

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов в ответ на вторжение россии в Украину.

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По данным министерства, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают около 200 граждан россии. В настоящее время лицам, прибывающим на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт Чехии, в целях туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.

Чехия стала первым государством — членом ЕС, которое приостановило выдачу виз для граждан россии на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. Запрет действует до сих пор, позже Чехия ввела его и для белорусских граждан, в обоих случаях, за исключением гуманитарных случаев.

Укрінформ По материалам:

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