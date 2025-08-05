Как получить вид на жительство в Великобритании — Finance.ua

Как получить вид на жительство в Великобритании Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как получить вид на жительство в Великобритании

Великобритания не является членом Европейского Союза. Страна имеет свою специфическую миграционную политику. Для украинцев здесь действуют специальные визовые программы, позволяющие получить право на проживание и работу.

Самые распространенные из них:

Homes for Ukraine Scheme (при наличии спонсора);

Ukraine Family Scheme (для тех, кто имеет родственников в Великобритании).

Эти программы предоставляют разрешение на пребывание на определенный срок, обычно до 36 месяцев. Однако если вы планируете оставаться в Великобритании надолго, вам придется перейти на другие, общие иммиграционные пути.

Одним из самых популярных путей является Skilled Worker visa (виза квалифицированного работника). Она предназначена для тех, кто получил предложение от лицензированного британского работодателя. Это требует от работодателя предоставления вам «сертификата спонсорства» и соответствия требованиям к квалификации и уровню зарплаты.

Украинцы, уже находящиеся в Великобритании по программам временного пребывания, могут подавать на эту визу, если найдут соответствующую работу.

Для выдающихся талантов в науке, искусстве или цифровых технологиях существует виза Global Talent visa, а для инновационных предпринимателей — Innovator Founder visa.

Как получить бессрочный вид на жительство

После определенного периода легального проживания в Великобритании вы можете претендовать на бессрочный вид на жительство (Indefinite Leave to Remain — ILR), что является аналогом вида на постоянное проживание.

Чтобы его получить, вам, как правило, необходимо непрерывно и легально проживать в стране не менее пяти лет по определенным категориям виз, таким как Skilled Worker visa или семейные визы.

Важно помнить, что время, проведенное по схемам временной помощи украинцам, пока не дает прямого пути к ILR, но этот вопрос активно обсуждается.

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Кроме того, власти требуют подтверждения финансовой стабильности: вы должны доказать, что можете содержать себя и свою семью без обращения в государственные средства.

Обязательным условием является владение английским языком на уровне B1 или выше, а также успешная сдача теста «Life in the UK», проверяющего ваши знания британской культуры и законов.

Конечно, соблюдение правопорядка — отсутствие судимостей и соблюдение британского законодательства — являются ключевыми условиями.

Вдобавок важно следить за количеством своих отсутствий: обычно разрешается находиться за пределами Великобритании не более 180 дней в течение любого 12-месячного периода в течение необходимых пяти лет.

Сколько ждать бессрочного разрешения:

специальные визы для украинцев предоставляются на срок до 36 месяцев;

Бессрочное разрешение — подать документы можно после 5 лет легального пребывания в стране по соответствующей категории визы.

Нужно ли отказываться от специальных виз

Отказываться от специальных виз для украинцев отдельно не нужно, чтобы подавать документы на другой тип визы (например, Skilled Worker visa).

Однако после получения новой визы предыдущее разрешение на пребывание по программам для украинцев будет аннулировано. Это позволяет украинцам гибко адаптироваться к миграционному законодательству Великобритании и планировать свое долгосрочное пребывание.

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Напомним, получение гражданства Великобритании — это процесс, требующий выполнения четких юридических требований и условий, в частности, длительной резиденции в стране, знания английского языка, а также прохождения серии проверок. Однако путь к британскому гражданству может быть разным в зависимости от конкретной ситуации заявителя, например через брак, наличие британских родственников, трудовую деятельность или статус беженца.

Правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявило о намерении ограничить уровень миграции в страну, в то же время пытаясь не допустить обострения кадрового кризиса в критически важных отраслях. Планируется подготовка более 120 тысяч специалистов в сфере строительства, инженерии и ухода, пытаясь сдержать миграцию, не усиливая при этом нехватку квалифицированных кадров.

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