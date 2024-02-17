Как получить ваучеры на переквалификацию от государства — Finance.ua

Как получить ваучеры на переквалификацию от государства Сегодня 12:06 — Казна и Политика

Как получить ваучеры на переквалификацию от государства

В Украине продолжают внедрять программу повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда. Согласно инициативе, с начала 2024 года более 1700 украинцев получили ваучеры на переподготовку и получение новой профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В ведомстве пояснили, что ваучер на обучение — это документ, предоставляющий определенным категориям граждан право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя.

Сумма ваучеров отличается в зависимости от избранной профессии, однако не может быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодня — это 26 840 грн. Если обучение стоит дороже, работодатель или гражданин самостоятельно доплачивает обучение.

Самые популярные специальности среди украинцев:

медсестринство;

повар;

дошкольное образование;

медицина;

тракторист;

водитель;

экстренный медицинский техник;

водитель погрузчика.

Гражданин самостоятельно выбирает профессию, учебное заведение в пределах страны и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную).

Кто и как может получить ваучер на образование

Ваучеры могут получить люди, уже имеющие профессионально-техническое или высшее образование. Однако они должны быть не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не учиться на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних трех лет.

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Все желающие получить ваучер на обучение должны подать заявки:

онлайн по ссылке;

лично в ближайшем центре занятости.

Телеграф По материалам:

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