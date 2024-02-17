Как получить ваучеры на переквалификацию от государства — Finance.ua

Как получить ваучеры на переквалификацию от государства
В Украине продолжают внедрять программу повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда. Согласно инициативе, с начала 2024 года более 1700 украинцев получили ваучеры на переподготовку и получение новой профессии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В ведомстве пояснили, что ваучер на обучение — это документ, предоставляющий определенным категориям граждан право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя.
Сумма ваучеров отличается в зависимости от избранной профессии, однако не может быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодня — это 26 840 грн. Если обучение стоит дороже, работодатель или гражданин самостоятельно доплачивает обучение.
Самые популярные специальности среди украинцев:
- медсестринство;
- повар;
- дошкольное образование;
- медицина;
- тракторист;
- водитель;
- экстренный медицинский техник;
- водитель погрузчика.
Гражданин самостоятельно выбирает профессию, учебное заведение в пределах страны и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную).
Кто и как может получить ваучер на образование
Ваучеры могут получить люди, уже имеющие профессионально-техническое или высшее образование. Однако они должны быть не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не учиться на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних трех лет.
Все желающие получить ваучер на обучение должны подать заявки:
- онлайн по ссылке;
- лично в ближайшем центре занятости.
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