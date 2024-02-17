Как получить ваучеры на переквалификацию от государства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить ваучеры на переквалификацию от государства

Казна и Политика
21
Как получить ваучеры на переквалификацию от государства
Как получить ваучеры на переквалификацию от государства
В Украине продолжают внедрять программу повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда. Согласно инициативе, с начала 2024 года более 1700 украинцев получили ваучеры на переподготовку и получение новой профессии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Читайте также
В ведомстве пояснили, что ваучер на обучение — это документ, предоставляющий определенным категориям граждан право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя.
Сумма ваучеров отличается в зависимости от избранной профессии, однако не может быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодня — это 26 840 грн. Если обучение стоит дороже, работодатель или гражданин самостоятельно доплачивает обучение.

Самые популярные специальности среди украинцев:

  • медсестринство;
  • повар;
  • дошкольное образование;
  • медицина;
  • тракторист;
  • водитель;
  • экстренный медицинский техник;
  • водитель погрузчика.
Гражданин самостоятельно выбирает профессию, учебное заведение в пределах страны и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную).

Кто и как может получить ваучер на образование

Ваучеры могут получить люди, уже имеющие профессионально-техническое или высшее образование. Однако они должны быть не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не учиться на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних трех лет.
Читайте также
Все желающие получить ваучер на обучение должны подать заявки:
  • онлайн по ссылке;
  • лично в ближайшем центре занятости.
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.