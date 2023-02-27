Как получить пенсию в Польше, которую назначили в Украине — инструкция Сегодня 16:06 — Личные финансы

Как получить пенсию в Польше, которую назначили в Украине — инструкция

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В министерстве подчеркнули, что разъяснение касается лиц, уже получавших выплаты пенсий в Украине.

Такие пенсионеры могут перевести пенсионные выплаты посредством подачи документов через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Как это сделать:

обратитесь в территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польши с необходимым пакетом документов (перечень ниже);

территориальный орган ZUS заполнит и заверит необходимые формуляры и копии документов, пришлет их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины;

орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором уведомит ZUS и лицо;

пенсия переводится ежеквартально на личный (валютный) счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).

Какие документы необходимы для переназначения пенсии:

паспорт;

справка о присвоении номера UKR PESEL, или карта побыта, или удостоверение личности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

пенсионное удостоверение (при наличии);

справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета, открытого в польском банке.

Справка Finance.ua:

украинцам, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться в Польшу, хотят разрешить получать пенсионные выплаты через местные почтовые отделения;

пенсии в 2023 году не будут повышать. В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 грн, а максимальная — 20 930 грн. Однако правительство запланировало в марте провести индексацию пенсий. По расчетам Минсоцполитики, в среднем пенсии украинцев после индексации должны вырасти на 5%.



ТСН По материалам:

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