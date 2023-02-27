Как получить пенсию в Польше, которую назначили в Украине — инструкция — Finance.ua
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Как получить пенсию в Польше, которую назначили в Украине — инструкция

Личные финансы
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Как получить пенсию в Польше, которую назначили в Украине — инструкция
Как получить пенсию в Польше, которую назначили в Украине — инструкция
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В министерстве подчеркнули, что разъяснение касается лиц, уже получавших выплаты пенсий в Украине.
Такие пенсионеры могут перевести пенсионные выплаты посредством подачи документов через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).
Как это сделать:
  • обратитесь в территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польши с необходимым пакетом документов (перечень ниже);
  • территориальный орган ZUS заполнит и заверит необходимые формуляры и копии документов, пришлет их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины;
  • орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором уведомит ZUS и лицо;
  • пенсия переводится ежеквартально на личный (валютный) счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).
Какие документы необходимы для переназначения пенсии:
  • паспорт;
  • справка о присвоении номера UKR PESEL, или карта побыта, или удостоверение личности;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • пенсионное удостоверение (при наличии);
  • справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета, открытого в польском банке.

Справка Finance.ua:

  • украинцам, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться в Польшу, хотят разрешить получать пенсионные выплаты через местные почтовые отделения;
  • пенсии в 2023 году не будут повышать. В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 грн, а максимальная — 20 930 грн. Однако правительство запланировало в марте провести индексацию пенсий. По расчетам Минсоцполитики, в среднем пенсии украинцев после индексации должны вырасти на 5%.

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По материалам:
ТСН
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