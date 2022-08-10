Как получить пенсию на временно оккупированных территориях: разъяснение Минсоцполитики — Finance.ua

Как получить пенсию на временно оккупированных территориях: разъяснение Минсоцполитики Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как получить пенсию на временно оккупированных территориях: разъяснение Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, как решается вопрос выплат пенсионерам на временно оккупированных территориях, ранее получавшим средства через Укрпочту.

«Там, где люди получали средства через банковскую систему, особых проблем нет. Относительно Укрпочты ситуация довольно неравномерная. И если мы говорим о зоне боевых действий, то там во многих случаях сохраняется способность Укрпочты или органов местного самоуправления организовать этот процесс, конечно, с учетом фактора безопасности», — заявил он в эфире «Суспільне Новини».

В то же время он констатировал, что в случае с временно оккупированными территориями перемещение наличных через линию разграничения невозможно.

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«Поэтому в отдельных локациях сохраняется ситуация, когда продолжается обращение наличной гривны, которая была на тех территориях. В частности, Укрпочта обеспечивает прием платежей и сразу выдает эти деньги как пенсии. Однако на Херсонщине, где оккупанты сделали невозможным процесс социальных выплат, Укрпочта не имеет возможности выплачивать пенсии», — подчеркнул Музыченко.

По его словам, чтобы решить эту проблему, создано условие, когда эти средства ходят за человеком, если он переместился на подконтрольную территорию — когда пенсионер может через общенациональный колцентр перевести выплаты на место фактического проживания.

Замглавы Минсоцполитики также сообщил, что пенсионеры на оккупированных территориях могут воспользоваться интернет-банкингом или дистанционной формой открытия счетов, не пересекая линию разграничения. То есть открыть счет в банке и сообщить об этом через электронный кабинет Пенсионного фонда.

«Учитывая, что пенсионерам трудно овладеть цифровыми сервисами, сейчас мы пытаемся с органами местных властей, которые еще работают на временно оккупированных территориях, организовать предоставление консультативной поддержки таких граждан. Первые результаты уже есть. Это десятки тысяч случаев, когда люди переводят таким образом такие выплаты», — подытожил чиновник.

Справка Finance.ua:

с 1 августа «Укрпочта» работает только на территории, подконтрольной Украине — государственное предприятие почтовой связи прекратило работу на временно оккупированных территориях Украины;

из-за войны многие пенсионеры уехали из Украины и теперь не могут получить пенсии, поскольку раньше выплаты им доставляла Укрпочта. Также не могут получить пенсии и те украинцы, которые сейчас находятся в оккупации. Пенсионеры, которые в военное время в Украине не смогли получить начисленные пенсионные выплаты, могут обратиться в органы Пенсионного фонда, если прошло не более трех лет.

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