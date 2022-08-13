Как получить пенсионное удостоверение — инструкция — Finance.ua
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Как получить пенсионное удостоверение — инструкция

Личные финансы
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Как получить пенсионное удостоверение — инструкция
Как получить пенсионное удостоверение — инструкция
В Пенсионном фонде рассказали, как получить пенсионное удостоверение.
1. Обратиться в Пенсионный фонд Украины:
  • Offline: в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины (по принципу экстерриториальности — независимо от места постановки на учет как получателя пенсии);
  • Online: через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua);
  • с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».
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2. Заполнить соответствующее заявление:
  • Offline: Предъявить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и добавить фото;
  • Online: в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «О пенсионном обеспечении». После авторизации — с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи, либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. с использованием технологии #BankID. Также следует загрузить фото человека для изготовления документа;
  • с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» во вложении «В ПФУ»: раздел «Коммуникации в ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения». К заявлению необходимо приложить фото, загрузив его через приложение.
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3. Получить пенсионное удостоверение. Его можно получить в избранном (при подаче заявления) сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Пенсионный фонд Украины и Министерство цифровой трансформации Украины работают над внедрением электронного пенсионного удостоверения (е-пенсионного) в приложении «Дія».
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Finance.ua
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