Как получить пенсионное удостоверение — инструкция Сегодня 08:27 — Личные финансы

Как получить пенсионное удостоверение — инструкция

В Пенсионном фонде рассказали , как получить пенсионное удостоверение.

1. Обратиться в Пенсионный фонд Украины:

Offline: в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины (по принципу экстерриториальности — независимо от места постановки на учет как получателя пенсии);

Online: через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua);

с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

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2. Заполнить соответствующее заявление:

Offline: Предъявить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и добавить фото;

Online: в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «О пенсионном обеспечении». После авторизации — с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи, либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. с использованием технологии #BankID. Также следует загрузить фото человека для изготовления документа;

с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» во вложении «В ПФУ»: раздел «Коммуникации в ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения». К заявлению необходимо приложить фото, загрузив его через приложение.

3. Получить пенсионное удостоверение. Его можно получить в избранном (при подаче заявления) сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд Украины и Министерство цифровой трансформации Украины работают над внедрением электронного пенсионного удостоверения (е-пенсионного) в приложении «Дія».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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