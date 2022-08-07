Если в следующем году война закончится, то с 2024 года можно запускать накопительную пенсионную систему, — Жолнович Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Если в следующем году война закончится, то с 2024 года можно запускать накопительную пенсионную систему, — Жолнович

Министр социальной политики Оксана Жолнович считает, что если в следующем году война закончится, то с 2024 года можно начинать запускать накопительную пенсионную систему.

«Накопительная пенсионная система нужна. Но я тоже не буду в очень радужном свете все изображать, потому что не весь объем необходимых задач зависит от Министерства социальной политики. Подать законопроект с процентом отчисления — это самое простое, что может быть. И тот закон, который сейчас подан с уменьшениями НДФЛ, я считаю, является грамотным вариантом начала. Вторая очень важная задача — это сохранить деньги, чтобы они могли быть выплачены, когда человек достигнет пенсионного возраста, приумножить их, по крайней мере на уровень инфляции», — сказала Жолнович в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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По словам министра, все это — непростая задача, которая зависит от экономики, развития фондовых рынков, наличия достаточных финансовых инструментов, чтобы операторы могли эти средства приумножать.

«С этим всем у нас есть вопросы. Фондовый рынок только стартует, рынки инвестирования ограничены, а во время войны об этом говорить просто сложно», — сказала она.

На вопрос, когда ожидается запуск накопительной пенсионной системы в Украине, министр заявила, что все зависит от того, надолго ли затянется война.

«Если даст Бог и в следующем году ее закончим, то мы уже с 2024 года можем начинать запускать накопительную систему. Так как сейчас эта система прописана, она не создает для человека большого накопления, но позволяет понемногу запускать все процессы зарабатывания средств. Это будет вроде пилотного проекта, который не сильно рискованный, который не повлечет за собой потерю больших средств, и где первым оператором будет Государственный накопительный банк, и мы сможем больше прогарантировать их сохранность», — рассказала Жолнович.

По ее словам, такая система сможет стартовать очень быстро и быть инструментом восстановления государства, а затем втягивать в себя другие инструменты и распространяться на негосударственные пенсионные фонды.

«Сейчас мы должны подготовиться на нормативном уровне и выверить все законодательные механизмы и мониторинга, и контроля, и развития и направлений инвестирования», — подчеркнула министр.

На вопрос, сколько времени уйдет на этот так называемый пилотный проект, чтобы потом запустить накопительную систему полноценно, Жолнович заявила, что нужно будет смотреть на его результаты.

«Но я бы давала на это два года. Год на пробу, анализ, а дальше добавляла бы другой функционал», — подытожила она.

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