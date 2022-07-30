Правительство возьмется за накопительную пенсию — Finance.ua

Правительство возьмется за накопительную пенсию Сегодня 13:25 — Личные финансы

Министерство социальной политики планирует вернуться к вопросу внедрения второго, накопительного уровня пенсионной системы в Украине.

Об этом новоназначенная министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала в эфире национального телемарафона.

«Понятно, что в состоянии активных боевых действий будет трудно запустить накопительную пенсию. Но это отнюдь не отменяет необходимости подготовить все необходимые инструменты для ее запуска. Это тоже очень кропотливая работа — структура, нормативное обеспечение, верификация разного рода фондов во избежание возможного мошенничества. Мы должны защитить деньги, которые должны стать в старости доходом для людей», — отметила министр.

По словам чиновника, в случае окончания войны, о небольших суммах накоплений можно говорить с 2024 года.

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Накопительная пенсионная система предусматривает отчисление средств в пенсионные фонды самими работниками (или их работодателями). В отличие от первого, солидарного уровня пенсионной системы, где отчисленные взносы идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, накопленные средства второго уровня являются собственностью граждан.

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