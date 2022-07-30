Правительство возьмется за накопительную пенсию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство возьмется за накопительную пенсию

Личные финансы
46
Министерство социальной политики планирует вернуться к вопросу внедрения второго, накопительного уровня пенсионной системы в Украине.
Об этом новоназначенная министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала в эфире национального телемарафона.
«Понятно, что в состоянии активных боевых действий будет трудно запустить накопительную пенсию. Но это отнюдь не отменяет необходимости подготовить все необходимые инструменты для ее запуска. Это тоже очень кропотливая работа — структура, нормативное обеспечение, верификация разного рода фондов во избежание возможного мошенничества. Мы должны защитить деньги, которые должны стать в старости доходом для людей», — отметила министр.
По словам чиновника, в случае окончания войны, о небольших суммах накоплений можно говорить с 2024 года.
Читайте также
Накопительная пенсионная система предусматривает отчисление средств в пенсионные фонды самими работниками (или их работодателями). В отличие от первого, солидарного уровня пенсионной системы, где отчисленные взносы идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, накопленные средства второго уровня являются собственностью граждан.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.