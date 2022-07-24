Кому в Украине повысили пенсии на 3 тысячи — Finance.ua
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Кому в Украине повысили пенсии на 3 тысячи

Личные финансы
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Несмотря на введение военного положения, в Украине продолжают получать своевременно выплаты от государства.
Пенсии военных существенно выросли
С начала 2022 года пенсии для украинских военных выросли на 3 тысячи гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысяч гривен. Если говорить о повышении выплат в процентах, то они выросли на 53%.
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Кроме того, она отметила, что сейчас наше государство имеет средства, предусмотренные на субсидии. Ведь в правительстве прекрасно понимают, что вскоре начнется отопительный сезон, а значит, необходимо будет финансово помогать социально уязвимым слоям населения.
В то же время, она напомнила об увеличении минимальной пенсии. Она будет расти в несколько этапов. Один из них был в июле:
  • 1 июля — 2027 гривен;
  • 1 октября 2680 гривен; 3000 гривен;
  • 1 декабря 2093 гривны; 2500 гривен.
Средняя пенсия в Украине на 1 июля составляет 4 437 гривен. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то она выросла почти на 660 гривен.

Справка Finance.ua:

  • напомним, Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+. В октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 года планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет;
  • как в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту: при наличии всех необходимых документов для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от региона.
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По материалам:
Телеканал 24
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