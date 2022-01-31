Накопительная пенсия по наследству: стало известно, кому достанутся накопленные деньги

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп фракции «Слуга народа» Галина Третьякова в интервью «Главкому» рассказала, что будет с накопительными вкладами украинцев, если лицо не доживет до пенсии, и что делать, чтобы на старости иметь достойные выплаты.

По словам депутата, если у человека на счету накопилась определенная сумма, то она будет наследоваться.

«Либо в соответствии с Гражданским кодексом, либо человек может назначить кого-то. Причем есть два механизма использования этих средств: либо для немедленного использования, либо же для пенсионного обеспечения наследника», — пояснила Третьякова.

По ее словам 30−40-летние украинцы имеют один вариант обеспечить себе достойную пенсию — надо накапливать.

«Солидарный уровень — это лишь подстраховка на случай, если человек все потерял. Большинство демократических стран дает возможность людям накапливать. В результате пенсионной реформы украинцы тоже будут накапливать», — считает она.

Справка Finance.ua:

внедрение реформы пенсионного обеспечения и, в частности, индивидуальных накопительных пенсионных счетов, не предусматривает увеличения налоговой нагрузки на работодателей;

требования к необходимому трудовому стажу для выхода на пенсию не затрагиваются законопроектом № 2683, который внедряет пенсионную реформу. Однако эти требования будут меняться в течение следующих лет согласно предварительной пенсионной реформе;