Как получить отсрочку от мобилизации: документы и сроки — Finance.ua

Как получить отсрочку от мобилизации: документы и сроки Сегодня 17:59 — Личные финансы

В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых военнообязанные призываются в ряды Сил обороны Украины. Но есть категории, которые под мобилизацию не подпадают.

Однако на фронт могут призвать не всех. Военнообязанные, имеющие отсрочку, не могут быть мобилизованы. О том, как получить отсрочку и какие документы для этого нужно собрать, пишет Юридический телеграм.

Как получить отсрочку

Чтобы получить отсрочку от призыва при мобилизации при наличии для этого оснований, нужно подать заявление об отсрочке и добавить к нему документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.

Куда подавать

Такое заявление подается в ТЦК и СП (военкомат) по месту военного учета или призыва. Вы можете подать заявление об отсрочке при получении повестки или когда нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу.

Документы. К заявлению необходимо добавить документы, подтверждающие факт отсрочки (например, медицинские справки, заключение МСЭКа, свидетельство о рождении ребенка или медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников).

Заявление должно быть зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции. После этого его должна рассмотреть комиссия, которая формируется на базе ТЦК и СП.

Получение выписки из книги протоколов (в ней указывают данные лица, подающего заявление и претендующего на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии и подписи членов комиссии).

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Получить отсрочку от призыва можно только до момента обретения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части вы не сможете подать заявление об отсрочке, даже если для этого есть основания.

Справка Finance.ua:

Напомним, кто не может быть забронирован. В списке подпадающих под бронирование есть исключения. Согласно письму Министерства обороны Украины от 11 марта 2022 года № 220/1469, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины принял решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих дефицитные для Вооруженных Сил Украины военно-учетные специальности.

Мобилизация в Украине продолжается, а среди тех, кого призвали в ряды Вооруженных сил Украины, немало физических лиц-предпринимателей. Как разъясняет Государственная налоговая служба Украины, если у мобилизованного предпринимателя нет желания прекращать государственную регистрацию, делать этого не нужно. То есть государственную регистрацию прекращать не нужно. Это касается как, собственно, мобилизованных, так и подписавших контракт.



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