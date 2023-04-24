Как получить международные водительские права — Finance.ua

Как получить международные водительские права
Украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Срок действия международного водительского удостоверения — 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.
Как получить документ
Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориального сервисный центр МВД со следующими документами:
- предъявить оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства также предоставляется справка о регистрации места жительства);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- фотография размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге;
- платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.
Срок предоставления услуги — до 5 рабочих дней.
Справка Finance.ua:
- начиная с 29 июня 2022 года водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе без каких-либо ограничений. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы управлять автомобилем за границей;
- согласно Правилам дорожного движения Украины (п. 31.4.7), авто нельзя эксплуатировать без медицинской аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого оно предназначено (мотоцикл, легковое или грузовое авто, автобус, микроавтобус и другое);
- расширены возможности обмена водительского удостоверения за рубежом. Теперь эта услуга доступна в ГП «Документ» в немецком Кельне.
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