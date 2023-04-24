Как получить международные водительские права — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить международные водительские права

Личные финансы
22
Как получить международные водительские права
Как получить международные водительские права
Украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Срок действия международного водительского удостоверения — 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Как получить документ

Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориального сервисный центр МВД со следующими документами:
  • предъявить оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства также предоставляется справка о регистрации места жительства);
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • фотография размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге;
  • платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.
Срок предоставления услуги — до 5 рабочих дней.

Справка Finance.ua:

  • начиная с 29 июня 2022 года водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе без каких-либо ограничений. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы управлять автомобилем за границей;
  • согласно Правилам дорожного движения Украины (п. 31.4.7), авто нельзя эксплуатировать без медицинской аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого оно предназначено (мотоцикл, легковое или грузовое авто, автобус, микроавтобус и другое);
  • расширены возможности обмена водительского удостоверения за рубежом. Теперь эта услуга доступна в ГП «Документ» в немецком Кельне.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.