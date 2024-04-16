Как полномасштабная война отразилась на количестве интернет-пользователей в Украине — Finance.ua
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Как полномасштабная война отразилась на количестве интернет-пользователей в Украине

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Как полномасштабная война отразилась на количестве интернет-пользователей в Украине
Как полномасштабная война отразилась на количестве интернет-пользователей в Украине
Во всем мире, по данным Statista, на начало года насчитывалось 5,35 миллиарда интернет-пользователей, что составляло 66,2% мирового населения. Социальными сетями пользовалось 5,04 миллиарда человек, или 63,3% населения мира.
Об этом пишет «Слово и дело».

Как полномасштабная война отразилась на количестве интернет-пользователей в Украине

По данным исследования DataReportal, к началу 2021 года уровень проникновения интернета в Украине составил 67,6%. В стране насчитывалось 29,47 миллиона интернет-пользователей, а 25,7 миллиона пользовались социальными сетями.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
Непосредственно перед полномасштабной войной количество интернет-пользователей выросло до 31,1 миллиона, а количество пользователей соцсетей — до 28 миллионов. Уровень проникновения Интернета вырос до 71,8%.
Через год, в январе 2023-го, в Украине насчитывалось 28,57 миллиона пользователей Интернетом. В то время как уровень проникновения Интернета составил 79,2%.
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Кроме того, в Украине было 26,7 миллионов пользователей социальных сетей — примерно 74% от общей численности населения. В исследовании отмечается, что на начало 2023 года социальными сетями пользовались 22,6 миллиона пользователей от 18 лет — то есть около 76,8% от общей численности взрослого населения. В общей сложности, 93,5% общей базы интернет-пользователей Украины (независимо от возраста) использовали хотя бы одну платформу социальных сетей.
53,1% пользователей социальных сетей в Украине составляли женщины, 46,9% - мужчины.
На январь 2024 года в Украине было 29,64 миллиона интернет-пользователей. Уровень проникновения Интернета остался на прежней отметке — 79,2%.
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По данным DataReportal, на начало года в Украине было 24,3 миллиона активных пользователей социальных сетей (примерно 64,9% от общей численности населения).
Соцсетями пользовались 21,18 миллиона украинцев в возрасте от 18 лет и старше, то есть 69,3% всего взрослого населения. В общей сложности, 82% всех пользователей Интернета использовали хотя бы одну платформу социальных сетей.
52,9% пользователей соцсетей составили женщины, 47,1% - мужчины.
По данным компании Meta, к началу 2024 года Facebook имел 13,85 миллионов пользователей в Украине (примерно 37% от общей численности населения). Facebook Messenger охватил 8,6 миллиона пользователей в нашей стране.
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Также 12,4 млн украинцев, по данным Meta, в начале года были пользователями Instagram.
Рекламные ресурсы Google указывают, что на январь YouTube имел 24,3 миллиона пользователей в Украине (64,9% от общей численности населения).
TikTok в Украине в начале года, по данным ByteDance, имел 16,47 миллиона пользователей в возрасте от 18 лет и старше.
Социальная сеть LinkedIn имела в Украине 5,1 миллиона пользователей. Соцсеть X (Twitter) на начало текущего года имела 4,55 миллиона пользователей в Украине.
По материалам:
Слово і Діло
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