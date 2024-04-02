Эксперт рассказал, как будут расти цены на фиксированный интернет в Украине — Finance.ua

Эксперт рассказал, как будут расти цены на фиксированный интернет в Украине Сегодня 13:30 — Личные финансы

Эксперт рассказал, как будут расти цены на фиксированный интернет в Украине

В Украине в нынешнем году цены на фиксированный интернет поднимутся пропорционально инфляции, стремительного роста в два или три раза не будет.

Об этом рассказал глава правления Интернет ассоциации Украины Александр Савчук в эфире Украинского Радио.

Читайте также Доходы провайдеров фиксированного интернета за 2023 год выросли на треть

«Отрасль телекоммуникации или связи, возможно, стабильнее других бизнесов во время военного положения, потому что от связи никто не может отказаться. Действительно, есть рост рынка. Есть несколько факторов, которые на это влияют. Первый — то, что развиваются сети на контролируемой части территории Украины, и появляются дополнительные абоненты. В результате этого рост 5−10%. Вторая часть, которая приводит к росту рынка, — это рост цен. И за последний год, с 2022 на 2023, цены подросли на 10 -15%. Это уже два коэффициента, которые мы умножаем, и мы можем получить рост 25%, а возможно и 30%», — говорит Савчук.

Себестоимость — это первый фактор, влияющий на цену.

«И здесь надо сказать, какие части себестоимости мы имеем для фиксированных интернет-провайдеров. Во-первых, это зарплата. Должны быть люди, которые обслуживают сеть, ее строят, развивают, подключают и отключают абонентов. Должен быть колл-центр, администрация, которая ведет бухгалтерию и управляет всем этим процессом. И это основная часть расходов у провайдера. И, конечно, она растет», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, зарплаты должны расти, потому что стоимость жизни в нашей стране растет. Также на рост зарплат влияет мобилизация. Большинство технических сотрудников, строящих сети, подключают абонентов, — это мужчины призывного возраста, и, соответственно, отрасль имеет определенные проблемы с рабочей силой, потому что большое количество сотрудников покидают компанию и мобилизуются в армию.

Второй большой составляющей в расходах любого провайдера являются материалы: кабели и терминальные устройства, с помощью которых либо расширяется сеть, либо подключаются абоненты. Все это иностранные изделия, и они привязаны к доллару. Как изменился курс доллара , так же меняется цена на эту составляющую.

Другая очень существенная составляющая — это различные виды аренд, позволяющие размещать сеть на местности.

«Расходы растут, и все, и это не только на телекоммуникационном рынке, имеют соответствующие инфляционные ожидания. Поэтому цены будут расти, но они будут расти пропорционально инфляции. Такого стремительного роста в два или три раза не будет», — подытожил Савчук.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Українське радіо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.