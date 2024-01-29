Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть каждый день — опрос Сегодня 08:33 — Мир

Доля украинцев, пользующихся интернетом каждый день, за год выросла с 72% до 80%.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого публикует Интерфакс-Украина

Подробности: Исследование общественного мнения показало, что, начиная с 2021 года, этот показатель увеличился более чем на 10%.

Еще 11% украинцев в 2023 году пользовались интернетом нерегулярно: 2−3 часа в неделю и реже. Не пользовалось интернетом вообще 9% респондентов. За два года (2021−2023 годы) доля последних уменьшилась на 5%.

Всеукраинский опрос провели в сентябре-октябре 2023 года среди жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, проживавших на территориях, контролируемых правительством Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Исследование проведено по заказу Программы развития ООН (UNDP) в Украине при поддержке Швеции и партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Партнеры ежегодно анализируют уровень использования электронных услуг и интернета среди граждан.

Опрос был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Всего провели 2014 интервью.

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