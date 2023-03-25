Как подорожают продукты перед Пасхой — Finance.ua

Как подорожают продукты перед Пасхой Сегодня 17:01 — Личные финансы

Перед празднованием Пасхи ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц.

Об этом говорится в телепрограмме «Сніданок з 1+1».

Украинцам советуют закупить традиционные для пасхального стола продукты — мясо, яйца, растительное масло, сметану и ранние овощи — заранее.

Вместе с тем, экономисты прогнозируют, что этой весной, в отличие от предыдущей, популярные продукты для праздничного стола не подорожают на 50 или 100 процентов, как было в 2021 и 2022 годах. Причина — боевые действия на территории Украины, которые и так «подняли» цены на максимум.

Читайте также В Украине начал дешеветь лук

«Несомненно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание поднять цены. Но никто сегодня не будет платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей», — прокомментировал ситуацию экономист Олег Пензин.

По его словам, популярные в «пасхальный сезон» продукты поднимутся в цене в среднем на 10-15 процентов.

Пасха в этом году выпадает на 9 апреля (у христиан западного обряда) и 16 апреля (у христиан восточного обряда).

Справка Finance.ua:

Напомним, Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожала на четверть. Традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4 человек около 972 грн, то есть на 192 грн (или на 24,6%) дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 780 грн.

Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.