В Украине начал дешеветь лук — Finance.ua
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В Украине начал дешеветь лук

Личные финансы
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С начала этой недели на рынке лука в Украине наблюдается понижательный ценовой тренд. Основной причиной удешевления в этом сегменте стало заметное ослабление спроса, а также систематические поставки данной продукции из стран Центральной Азии.
Так, только с начала этой недели цены на лук в Украине упали в среднем на 13%. Сегодня украинские фермеры ведут продажу репчатого лука по 20-25 грн/кг, в зависимости от качества, тогда как еще неделю назад минимальные цены на данную продукцию не опускались ниже 23 грн/кг.
«Уступать в цене производители вынуждены из-за заметного снижения спроса, поскольку оптовые компании и розничные сети сформировали товарные запасы еще до новогодних праздников и сейчас еще не распродали имеющиеся объемы», — отмечают аналитики.
Они отмечают, что качество продукции в необорудованных складах стремительно ухудшается, поэтому их владельцы снижают цены, чтобы таким образом стимулировать темпы сбыта данного овоща.
Однако, как отмечают аналитики, в настоящее время качественный лук в украинских хозяйствах стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в конце декабря 2021 года.
По материалам:
Діло
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