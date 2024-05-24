Как подать запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов онлайн — Finance.ua

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Как подать запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов онлайн

Личные финансы
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Как подать запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов онлайн
Как подать запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов онлайн
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно подать заявку — запрос на подготовку бумажных документов.
Об этом говорится в сообщении ПФ.
Какие бумажные документы можно получить:
  • выписки из системы персонифицированного учета (для застрахованных лиц);
  • выписки из пенсионного дела (для пенсионеров);
  • выписки о состоянии расчетов c ПФУ (для страхователей).
Как это сделать?
  • Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ.
  • Войдите в личный кабинет, авторизовавшись любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи; через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дія.Підпис».
  • На панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите категорию «Запрос на подготовку бумажных документов».
  • В открывшемся окне заполните все обязательные поля, для нужд добавьте скан-копии нужных документов и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».
  • Сведения об обращении и его статусе можно найти в разделе «Мои обращения».
  • После обработки обращения указанным в запросе способом (по почте или электронной почте) поступит сообщение об изготовлении бумажного документа и о том, когда и где его можно получить.
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Напомним, по данным ПФУ, самые высокие пенсии среди регионов Украины выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен. Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен. В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривны).
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Согласно украинскому законодательству, с 1 апреля осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года.
По данным Пенсионного фонда, в Украине насчитывается 10 516 537 пенсионеров на начало 2024 года.
Более половины пенсионеров — 51% - получают выплаты менее 4 тыс. грн. Только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии. Средняя же пенсия в Украине на начало 2024 составляет 5 385,25 грн. Вообще, в правительстве хотят, чтобы солидарная пенсия для украинцев составляла 30% от среднего заработка.
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Справка Finance.ua:

  • Согласно пенсионному индексу Allianz (API) (2023), который дает комплексную оценку устойчивости и адекватности пенсионных систем по 40 параметрам, лучшие в мире пенсионные системы построены в Дании, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Германии и т. д.
  • Большинство стран Европы имеют многоуровневую систему пенсионного обеспечения, которая состоит из следующих основных типов пенсионного обеспечения:
  • Государственная пенсия — регулярная выплата от правительства, на которую большинство людей могут претендовать, достигнув пенсионного возраста. Вместе с этим размер пенсии зависит от стажа национального страхования, а именно взносов, которое уплачивал человек, работая. Если человеку не хватает стажа, чтобы получить полную государственную пенсию, он может компенсировать пробел, уплатив добровольный взнос.
  • Профессиональная пенсия (пенсия по месту работы) — сбережения на пенсию, организуемые работодателем; эти схемы финансируются за счет взносов с зарплаты работников. Схемы начисления могут быть разными, но обычно основываются на размере зарплаты, трудовом стаже и годах уплаты взносов.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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