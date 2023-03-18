Как подать налоговую декларацию в Чехии — Finance.ua
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Как подать налоговую декларацию в Чехии

Личные финансы
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Как подать налоговую декларацию в Чехии
Как подать налоговую декларацию в Чехии
В начале года в Чехии нужно подать так называемое признание (налоговая декларация) за прошлый год. Это делают как предприниматели, так и наемные работники, студенты и пенсионеры.
Издание proukrainu.blesk.cz пишет о том, как это сделать.

Что такое налоговая декларация?

Налоговая декларация — это официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период доходах и распространяемых на них налоговых скидках и льготах.
Каждый, чей годовой доход, подлежащий налогообложению, превышает 15 000 Kč, обязан подать налоговую декларацию, за исключением случаев, когда этот доход освобожден от налогообложения или доход, с которого налог удерживается в соответствии со специальной ставкой налога.
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Налогоплательщики являются налоговыми резидентами Чехии, если они проживают на территории страны или обычно здесь находятся.

Как подать?

Декларацию можно подать лично в налоговой (Франция) в соответствии с вашим местожительством или отправить по почте. Здесь адреса налоговых по всей Чехии.
Также можно воспользоваться онлайн-заполнением. Налоговая декларация в электронной форме заполняется на официальном портале MOJE dane.
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На сайте нужно выбрать вариант Daň z príjmov fyzických osôb. А дальше — формуляр, который отвечает вашим договорам и деятельности. После этого его нужно заполнить. Люди путаются в отличиях договоров и еще не совсем владеют чешским языком, в таком случае следует обратиться к консультанту (daňový poradce) или посетить семинар на эту тему в центрах для иностранцев.

Срок подачи

Подать налоговую декларацию в Чехии за 2022 год можно до 3 апреля 2023 года.

Что нужно

  • справка/справка о доходах за прошлый год;
  • заповнений формы «НДФЛ»;
  • также могут запросить удостоверение личности.

Скидки на прибыль

  1. Базовая скидка 30 840 Kč на одного плательщика за налоговый период 2022 года;
  2. Скидка на жену/мужа в размере 24 840 Kč на одного из супругов, если они проживают вместе, если он/она не имеет собственного дохода, превышающего 68 000 Kč за налоговый период; если жена/муж карта ZTP/P (удостоверение человека с инвалидностью), сумма 24 840 Kč удваивается;
  3. Базовая скидка для людей с инвалидностью в размере 2520 Kč;
  4. Расширенная скидка для людей с инвалидностью в размере 5040 Kč;
  5. Скидка для владельцев карты ZTP/P (удостоверение человека с инвалидностью) в размере 16 140 Kč;
  6. Скидка на студента в размере 4 020 до 26 лет или в случае дневной формы обучения по программе докторантуры до 28 лет;
  7. Скидка на плату за детский садик в размере 16 200 Kč. Скидка действует только в том случае, если ребенок проживает вместе с налогоплательщиком. И такую скидку может оформить только один из попечителей.
  8. Скидка на ребенка на иждивении. Скидка действует только в том случае, если ребенок проживает вместе с налогоплательщиком. И такую скидку может оформить только один из попечителей.
Кроме того, есть и другие льготы:
  • дарение (например, сдача крови, донаты);
  • ипотека, кредит (проценты от кредита на собственное жилье);
  • пенсионное, медицинское страхование.

Супружеская пара

Что касается скидки на жену/мужа, то под общим проживанием подразумевается, что физические лица постоянно проживают вместе и совместно покрывают расходы на свои нужды.
Прибыли, не учитываемые в прибыли мужчины (полный перечень):
  • государственное социальное пособие;
  • пособие для опекуна, за исключением вознаграждения;
  • льготы для людей с инвалидностью;
  • материальная помощь в затруднительном положении;
  • пособие по уходу, социальные услуги;
  • государственные взносы на дополнительное пенсионное страхование с государственным взносом;
  • государственные взносы на накопление дополнительной пенсии;
  • государственные взносы в соответствии с Законом о строительных экономиях и государственной поддержке строительных накоплений;
  • стипендия, предоставляемая студентам, готовящимся к будущей профессии;
  • доход, полученный от ухода за родственником или другим лицом, имеющим право на пособие по уходу в соответствии с Законом о социальных услугах, освобожденным от налогообложения.
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Прибыли, учитывающие доход супругов (приблизительный список):
  • весь доход от работодателя, бизнеса, аренды;
  • все виды пенсий;
  • страховые выплаты в случае болезни;
  • компенсация заработной платы в случае нетрудоспособности;
  • пособие по безработице.
Пособие на ребенка (Rodičovský) является формой государственной социальной поддержки и не учитывается в собственном доходе жены для применения скидки на жену. И наоборот, помощь при рождении (porodné, materstvo) — это пособие, которое выплачивается как часть страхования на случай болезни, поэтому вы включаете эти выплаты в доход жены, чтобы применить скидку на жену.
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По материалам:
uamedia
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