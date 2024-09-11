Как пенсионеру получить помощь в Польше — Finance.ua

Как пенсионеру получить помощь в Польше
В Польше пенсионеры могут получить помощь. 500 Плюс для пенсионеров — это помощь, предназначенная в основном для пожилых людей. Об этом пишет news.inpoland.pl.
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Кто может получить
Ее могут получить как пожилые люди, которые не могут жить самостоятельно или нуждаются в помощи опекуна, так и взрослые, которые не могут позволить себе жилье.
Официальное название помощи — 500+ для неспособных к самостоятельному проживанию.
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Эту помощь выплачивает учреждение социального страхования. Программа 500+ для лиц, неспособных к самостоятельному существованию, действует с 2019 года, и с тех пор ею воспользовалось уже много польских граждан.
Если вы ухаживаете за лицом с инвалидностью или пожилым человеком, вы также можете рассчитывать на вспомогательные выплаты в Польше.
Какие документы нужны
Для того чтобы пенсионер или другое совершеннолетнее лицо могло подать заявление на получение пособия, необходимо собрать все необходимые документы, чтобы затем пойти с ними в учреждение социального страхования.
Для назначения помощи требуются следующие документы:
- подтверждение того, что лицо является нетрудоспособным или что оно недееспособно,
- подтверждение полной нетрудоспособности в сельском хозяйстве и неспособности к самостоятельному проживанию;
- подтверждение полной нетрудоспособности и неспособности к самообслуживанию.
Итак, если у вас есть хотя бы один из этих документов, вы вправе рассчитывать на такую помощь. Кроме того, к заявлению необходимо добавить документы:
- справку о состоянии здоровья (должна быть выдана врачом не раньше, чем за месяц до подачи заявления)
- другие медицинские документы, подтверждающие инвалидность лица (карта профилактических осмотров
и т. п.)
- бланк заявления о предоставлении помощи. Его можно скачать заранее и заполнить. Оно доступно по этой ссылке;
- Декларация о праве на пособие в связи с нетрудоспособностью. Ее можно загрузить и заполнить заранее. Декларация доступна по этой ссылке.
Кто еще может подать заявку на 500+
На помощь могут рассчитывать не только пожилые люди. Она также предназначена для других взрослых. Для этого вы должны соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев:
- вы имеете подтвержденную инвалидность;
- вы являетесь пожилым человеком, который не может жить самостоятельно;
- вы являетесь лицом пожилого возраста, которому уже исполнилось 75 лет;
- ваш ежемесячный доход не превышает 2 419,33 злотых.
Помните, что размер субсидии зависит от того, насколько близок к максимальному порогу ваш доход.
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