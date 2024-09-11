Как пенсионеру получить помощь в Польше — Finance.ua

Как пенсионеру получить помощь в Польше Сегодня 09:13 — Личные финансы

Как пенсионеру получить помощь в Польше

В Польше пенсионеры могут получить помощь. 500 Плюс для пенсионеров — это помощь, предназначенная в основном для пожилых людей. Об этом пишет news.inpoland.pl

Кто может получить

Ее могут получить как пожилые люди, которые не могут жить самостоятельно или нуждаются в помощи опекуна, так и взрослые, которые не могут позволить себе жилье.

Официальное название помощи — 500+ для неспособных к самостоятельному проживанию.

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Эту помощь выплачивает учреждение социального страхования. Программа 500+ для лиц, неспособных к самостоятельному существованию, действует с 2019 года, и с тех пор ею воспользовалось уже много польских граждан.

Если вы ухаживаете за лицом с инвалидностью или пожилым человеком, вы также можете рассчитывать на вспомогательные выплаты в Польше.

Какие документы нужны

Для того чтобы пенсионер или другое совершеннолетнее лицо могло подать заявление на получение пособия, необходимо собрать все необходимые документы, чтобы затем пойти с ними в учреждение социального страхования.

Для назначения помощи требуются следующие документы:

подтверждение того, что лицо является нетрудоспособным или что оно недееспособно,

подтверждение полной нетрудоспособности в сельском хозяйстве и неспособности к самостоятельному проживанию;

подтверждение полной нетрудоспособности и неспособности к самообслуживанию.

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Итак, если у вас есть хотя бы один из этих документов, вы вправе рассчитывать на такую ​​помощь. Кроме того, к заявлению необходимо добавить документы:

справку о состоянии здоровья (должна быть выдана врачом не раньше, чем за месяц до подачи заявления)

другие медицинские документы, подтверждающие инвалидность лица (карта профилактических осмотров и т. п. )

) бланк заявления о предоставлении помощи. Его можно скачать заранее и заполнить. Оно доступно по этой ссылке;

Декларация о праве на пособие в связи с нетрудоспособностью. Ее можно загрузить и заполнить заранее. Декларация доступна по этой ссылке.

Кто еще может подать заявку на 500+

На помощь могут рассчитывать не только пожилые люди. Она также предназначена для других взрослых. Для этого вы должны соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев:

вы имеете подтвержденную инвалидность;

вы являетесь пожилым человеком, который не может жить самостоятельно;

вы являетесь лицом пожилого возраста, которому уже исполнилось 75 лет;

ваш ежемесячный доход не превышает 2 419,33 злотых.

Помните, что размер субсидии зависит от того, насколько близок к максимальному порогу ваш доход.

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