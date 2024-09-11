Как пенсионеру получить помощь в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как пенсионеру получить помощь в Польше

Личные финансы
68
Как пенсионеру получить помощь в Польше
Как пенсионеру получить помощь в Польше
В Польше пенсионеры могут получить помощь. 500 Плюс для пенсионеров — это помощь, предназначенная в основном для пожилых людей. Об этом пишет news.inpoland.pl.
Обеспечьте себе спокойствие с депозитом, который работает на вас. Выбирайте из множества вариантов в каталоге депозитов на Finance.ua.

Кто может получить

Ее могут получить как пожилые люди, которые не могут жить самостоятельно или нуждаются в помощи опекуна, так и взрослые, которые не могут позволить себе жилье.
Официальное название помощи — 500+ для неспособных к самостоятельному проживанию.
Читайте также
Эту помощь выплачивает учреждение социального страхования. Программа 500+ для лиц, неспособных к самостоятельному существованию, действует с 2019 года, и с тех пор ею воспользовалось уже много польских граждан.
Если вы ухаживаете за лицом с инвалидностью или пожилым человеком, вы также можете рассчитывать на вспомогательные выплаты в Польше.

Какие документы нужны

Для того чтобы пенсионер или другое совершеннолетнее лицо могло подать заявление на получение пособия, необходимо собрать все необходимые документы, чтобы затем пойти с ними в учреждение социального страхования.
Для назначения помощи требуются следующие документы:
  • подтверждение того, что лицо является нетрудоспособным или что оно недееспособно,
  • подтверждение полной нетрудоспособности в сельском хозяйстве и неспособности к самостоятельному проживанию;
  • подтверждение полной нетрудоспособности и неспособности к самообслуживанию.
Читайте также
Итак, если у вас есть хотя бы один из этих документов, вы вправе рассчитывать на такую ​​помощь. Кроме того, к заявлению необходимо добавить документы:
  • справку о состоянии здоровья (должна быть выдана врачом не раньше, чем за месяц до подачи заявления)
  • другие медицинские документы, подтверждающие инвалидность лица (карта профилактических осмотров и т. п.)
  • бланк заявления о предоставлении помощи. Его можно скачать заранее и заполнить. Оно доступно по этой ссылке;
  • Декларация о праве на пособие в связи с нетрудоспособностью. Ее можно загрузить и заполнить заранее. Декларация доступна по этой ссылке.

Кто еще может подать заявку на 500+

На помощь могут рассчитывать не только пожилые люди. Она также предназначена для других взрослых. Для этого вы должны соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев:
  • вы имеете подтвержденную инвалидность;
  • вы являетесь пожилым человеком, который не может жить самостоятельно;
  • вы являетесь лицом пожилого возраста, которому уже исполнилось 75 лет;
  • ваш ежемесячный доход не превышает 2 419,33 злотых.
Помните, что размер субсидии зависит от того, насколько близок к максимальному порогу ваш доход.

Польша отменяет ряд выплат для украинских беженцев

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.