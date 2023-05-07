Как отказаться от временной защиты в Польше — Finance.ua
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Как отказаться от временной защиты в Польше

Личные финансы
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Как отказаться от временной защиты в Польше
Как отказаться от временной защиты в Польше
Более года войны в Украине заставляет все больше ее граждан возвращаться домой из разных стран, которые предоставили им временную защиту, в том числе и из Польши.
Об этом пишет yavp.pl.
В случае пребывания за пределами Польши это можно сделать при посредничестве официального представителя. Подача этого заявления приведет к лишению всех прав, предоставленных в Польше (свободный доступ к рынку труда, социальным выплатам на детей 500+, помощь для школьников 300 зл., софинансирование яслей, садиков и кружков для самых маленьких, право легального пребывания в Польше по меньшей мере до 4 марта 2024 года, медицинская помощь в рамках финансирования из Национального фонда здоровья и т.д.).
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Если беженец/беженка из Украины выезжает из Польши на срок свыше 30 дней, статус UKR теряется автоматически, однако если он/она путешествует в пределах Шенгенской зоны, подача такого заявления необходима для того, чтобы гарантировать регистрацию этой информации польскими органами власти.
В случае, если вы успели получить социальную помощь 500+ на детей в Польше до объявления о своем выезде, деньги нужно будет вернуть.
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Напомним, с 1 апреля 2023 года некоторые категории беженцев из Украины в Польше смогут подавать заявления на получение карт временного побыта. Это предусмотрено в новом законе, который президент Польши Анджей Дуда подписал 23 января.
Новый закон четко определяет категории беженцев из Украины, которые могут подаваться на карты временного побыта. Это те, кто:
  • официально трудоустроены/трудоустраиваются в Польше,
  • будут выполнять здесь высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, айтишники и т.д),
  • откроют или уже открыли предпринимательскую деятельность.
Закон также определяет, что для получения карты временного побыта беженцам достаточно будет подать только заявление и сопровождающие документы. На отпечатки пальцев их не будут вызывать, поскольку их будут брать из реестра PESEL.
Следовательно, это должно несколько ускорить процедуру получения решения. Только в особых случаях заявителей могут вызвать на личный визит в уженд воевудский.
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По материалам:
Finance.ua
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