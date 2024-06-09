Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы Минцифры — Finance.ua
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Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы Минцифры

Личные финансы
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Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы Минцифры
Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы Минцифры
В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему при отключении электроэнергии украинцы теряют доступ к мобильной связи. Главная причина — перегрузка сетей мобильных операторов.
Об этом сообщили в Минцифры.
«Замечали, как при отключениях света 4G меняется на Е, а связь становится нестабильной? Это происходит из-за перегрузки сетей мобильных операторов», — пояснили в Минцифры.
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В министерстве отметили, что обычно большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный. Поэтому нагрузка на мобильную сеть растет по меньшей мере в десять раз, а связь и интернет становятся нестабильными.

Как оставаться на связи

В Минцифры дали три совета, которые помогут быть на связи и иметь доступ в интернет даже во время обесточений:
  • загрузить карту пунктов несокрушимости в Дії;
  • воспользоваться нацроумингом;
  • присоединиться к интернет провайдерам, использующим технологию xPON.
Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы Минцифры
Напомним, повышение тарифа на электроэнергию не может гарантировать, что не будет почасовых графиков. Украинская энергетика получила повреждения вследствие массированных ударов рф и требует средств на ремонт энергообъектов.

Гаджеты, которые помогут работать дома без света

По материалам:
Finance.ua
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