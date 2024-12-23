Как онлайн обменять водительские права после изменения персональных данных — Finance.ua

Как онлайн обменять водительские права после изменения персональных данных Сегодня 11:45 — Личные финансы

Как онлайн обменять водительские права после изменения персональных данных

Владельцам водительских прав, которые изменили фамилию, отчество или другие персональные данные, необходимо обновить свои водительские документы.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В течение 10 дней после изменения персональных данных водительское удостоверение подлежит обмену.

Получить новый документ с актуальной информацией можно онлайн в Кабинете водителя без личного посещения сервисного центра МВД.

Для обмена водительского удостоверения необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

авторизоваться в Кабинете водителя;

заполнить все необходимые поля;

добавить скан-копии паспорта и документа, подтверждающего изменение персональных данных;

медицинскую справку (на момент действия военного положения необязательно);

оплатить услугу.

Получить заказанное водительское можно через отделение Укрпочты, курьерской доставкой по выбранному адресу или в сервисном центре МВД.

Обработка заявки на получение обновленного водительского занимает 10 рабочих дней, дополнительно нужно учесть время на доставку. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения стоит 572 грн за бланк и услугу и 294 грн за логистические расходы.

Также гражданам доступна опция заказа только электронного водительского удостоверения, которое будет отображаться в смартфоне в Кабинете водителя и в приложении Дія. Такой документ выдается без изготовления на пластиковом физическом бланке.

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Напомним, украинцам, получившим водительское удостоверение до 2013 года, было бы неплохо его обновить , чтобы иметь возможность пользоваться всеми доступными ныне онлайн-услугами от сервисных центров МВД.

С 1 августа сервисные центры Министерства внутренних дел начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Согласно изменениям, документы будут иметь дополнительные элементы защиты: защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку; дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу.

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