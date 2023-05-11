Как оформить доверенность за рубежом — Finance.ua

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Как оформить доверенность за рубежом

Личные финансы
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Как оформить доверенность за рубежом
Как оформить доверенность за рубежом
Граждане Украины, находящиеся за рубежом (особенно те, кто решил остаться на длительный срок), часто решаются продать свое имущество в Украине. Чтобы не покидать территорию страны пребывания, украинцы могут оформить доверенность на своих родных или близких, которые от их имени смогут совершать определенные правовые действия на территории Украины.
Об этом пишет uamedia.eu.
Есть несколько способов оформления доверенности: в консульстве Украины и у местного нотариуса.
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Подать документы для заверения доверенности в Консульство Украины часто можно исключительно по предварительной записи в очереди для совершения консульских действий.
Однако здесь есть проблема: порой ждать приема в консульском учреждении приходится довольно долго, потому что четких сроков нет. Но у доверенности, выданной дипучреждением Украины, достаточно существенное преимущество: документ будет действовать в Украине без дополнительных заверений.
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Перед тем как отправиться на визит в консульское учреждение, нужно составить текст доверенности (взять с собой в электронном виде) и определиться, какие полномочия будет иметь ваше доверенное лицо согласно доверенности.
Второй вариант — обратиться к иностранному нотариусу для оформления доверенности. Местный нотариус может засвидетельствовать подпись под документом, составленным на украинском языке, но только подпись, не содержание. После этого, как правило, предстоит еще делать апостиль. То есть заверить в государственном органе правомочность иностранного нотариуса.
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В Украине же после этого делается только перевод меток нотариуса и апостиля — с текстом делать ничего не нужно.
Можно сделать доверенность на иностранном языке, оформить у местного нотариуса, а уже подписанный документ официально перевести в Украине.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
uamedia
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