Как восстановить утраченные документы на квартиру — Finance.ua

Как восстановить утраченные документы на квартиру Сегодня 13:14 — Недвижимость

Как восстановить утраченные документы на квартиру

Утрата документа — это не потеря права собственности. Можно заниматься восстановлением документации и одновременно полноценно пользоваться жильем.

Об этом пишет OLX.

Как восстановить технический паспорт на недвижимость?

Настоящий документ не подтверждает право на имущество. Его совсем не сложно восстановить. Для этого:

Обратитесь в бюро технической инвентаризации (государственное или частное) и закажите услугу по восстановлению техпаспорта. Оплатите (около 4000–6000 грн). Предоставьте работнику бюро доступ к недвижимому имуществу.

В основу изготовления нового техпаспорта ляжет сформированный работником эскизный план жилья. Создание нового документа придется ожидать от 21 дня.

Как восстановить документы на квартиру?

К документам о праве собственности относятся:

дарственная;

акт о приватизации;

договор купли-продажи жилья;

свидетельство, полученное от органов местного управления или Единого реестра;

государственные акты с правом собственности на землю;

свидетельство о наследовании;

судебное решение о мировом соглашении между собственниками жилья;

справка из имущественных реестров;

вступившее в силу судебное решение;

выписка из Госреестра.

Без этих документов невозможно юридически подтвердить свое право владения имуществом, так что вы не сможете произвести с недвижимостью никакого юридического действия. Также они дают право при необходимости участвовать в программе восстановления поврежденного жилья.

Восстановить эту документацию можно в ЦПАУ или у нотариуса.

Если пропали документы на квартиру, обязательно нужно написать заявление в полицию. Также рекомендуется опубликовать объявление о потере правоустанавливающей документации в местных печатных СМИ. После этого необходимо обратиться в Центр по предоставлению административных услуг (ЦПАУ) и заказать выдачу дубликата свидетельства о праве собственности.

Чтобы на основании дубликата провести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости, необходимо вновь обратиться в Центр по предоставлению административных услуг. После регистрации заявления администратор передаст документы государственному регистратору.

Необходимо предоставить оригиналы таких документов:

паспорт;

идентификационный номер;

технический паспорт;

дубликат свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество.

Как получить свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, если документ зарегистрирован до 01.01.2013 года? В этом случае необходимо воспользоваться сведениями из Реестра прав собственности на недвижимое имущество (это архив Государственного реестра прав). Альтернативным источником могут быть бумажные носители информации. Если у вас сохранилась копия утраченного свидетельства, то ее следует подать также. Если в Реестре отсутствует архивная запись, то можно воспользоваться архивом БТИ.

Государственная регистрация производится только в том случае, если государственный регистратор установит наличие зарегистрированных вещных прав на основании Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра или регистрационных дел БТИ, реестровых книг.

Для имущества, зарегистрированного до 01.01.2013 года, производят регистрацию дубликата в реестре вещных прав.

Если свидетельство о праве собственности было выдано после 01.01.2013, то это означает, что в Государственном реестре уже содержатся все необходимые сведения. Туда заносят всю информацию об изменениях владельца недвижимости. Сведения, содержащиеся в этом реестре, и являются основаниями для совершения сделки независимо от наличия правоустанавливающей документации.

Нужно ли обращаться в суд, чтобы вернуть документы на имущество?

В случае, если оформить дубликат документов невозможно по какой-либо причине, можно подать в суд исковое заявление о признании права собственности на объект недвижимости или об установлении юридического факта. Для этого рекомендуется нанять адвоката.

Если вы восстанавливаете через суд право владения в связи со смертью владельца жилья, то необходимо сначала у нотариуса получить постановление о том, что без свидетельства о праве собственности вы не можете вступить в наследство. Обязательно нужно получить ответ от государственного регистратора о невозможности произвести регистрационные действия с недвижимостью при отсутствии оригинала правоустанавливающего документа на нее.

Необходимыми шагами будут публикация в печати объявления об утрате оригинала документа и обращение в органы внутренних дел — необходимо подать заявку на утрату документов. Также необходимо уплатить судебный сбор.

После проведения оценки объекта наследования и составления иска на признание собственности на недвижимость принимается решение суда, являющегося юридическим документом. Оно утверждает право на владение недвижимостью. Это решение также заносится в Единый реестр.

Утрата правоустанавливающих документов на недвижимость — это неприятное событие, но если соблюдать определенный алгоритм действий, то можно максимально упростить решение этого вопроса.

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