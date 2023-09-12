Как одновременно оформить паспортные документы себе и детям — Finance.ua

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Как одновременно оформить паспортные документы себе и детям

Личные финансы
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Как одновременно оформить паспортные документы себе и детям
Как одновременно оформить паспортные документы себе и детям
Граждане Украины могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Находясь в подразделении миграционной службы, один из родителей может:
  • одновременно оформить ID-карту и паспорт для выезда за границу себе;
  • одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет;
  • одновременно оформить себе ID-карту, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет.
Чтобы получить такую ​​услугу одному из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей лица, не достигшего 14-летнего возраста, или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, необходимо подать заявление и соответствующие документы в подразделение ГМС, центр обслуживания «Паспортный сервис» в Украине или за границей или в ЦПАУ.
Если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.

Справка Finance.ua:

  • при оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе;
  • украинцы, которые находятся за рубежом и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

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По материалам:
Finance.ua
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