Как одновременно оформить паспортные документы себе и детям — Finance.ua

Как одновременно оформить паспортные документы себе и детям Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как одновременно оформить паспортные документы себе и детям

Граждане Украины могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Находясь в подразделении миграционной службы, один из родителей может:

одновременно оформить ID-карту и паспорт для выезда за границу себе;

одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет;

одновременно оформить себе ID-карту, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет.

Чтобы получить такую ​​услугу одному из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей лица, не достигшего 14-летнего возраста, или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, необходимо подать заявление и соответствующие документы в подразделение ГМС, центр обслуживания «Паспортный сервис» в Украине или за границей или в ЦПАУ.

Если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.

Справка Finance.ua:

при оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе;

украинцы, которые находятся за рубежом и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.



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