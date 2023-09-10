Отримати паспорт та номер платника податків можна одночасно: як і де це зробити — Finance.ua

Отримати паспорт та номер платника податків можна одночасно: як і де це зробити Сьогодні 14:18 — Особисті фінанси

Отримати паспорт та номер платника податків можна одночасно: як і де це зробити

Під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити і номер платника податків в Державній міграційній службі.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Послуга передбачає оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки з одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера облікової картки платника податків. Але лише за умови, що дитина має зареєстроване місце проживання. Ця послуга є безкоштовною.

Підстава для отримання послуги — досягнення 14-річного віку.

Як отримати послугу:

зібрати необхідні документи;

звернутися для оформлення паспорта до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта за місцем звернення особи.

Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, подає документи для оформлення паспорта через уповноважену особу територіальному підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу.

Бездомна особа подає документи територіальному підрозділу ДМС, уповноваженому суб'єкту за територіальним розташуванням центрів обліку, де вони перебувають на обліку, або закладів соціального захисту, де їм надаються соціальні послуги.

Для оформлення паспорта особа подає:

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Особа, яка звертається за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку за відсутності свідоцтва про народження, може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, або для особи, яка набула громадянство України за кордоном);

заява про зняття з консульського обліку (для особи, яка досягла 14- річного віку, постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну) за встановленою формою;

посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів);

документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, — для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмову заяву в довільній формі, в якій зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про свідків, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи.

одну фотокартку розміром 10×15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру — для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби).

Термін розгляду заяви

Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

У випадках оформлення паспорта вперше особам, які досягли 18-річного віку, у зв’язку із проведенням процедури встановлення особи строк оформлення паспорта продовжується до двох місяців (пункт 43 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України).

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