Как обжаловать неправильно начисленную пенсию — Finance.ua

Как обжаловать неправильно начисленную пенсию Сегодня 19:30 — Личные финансы

Иногда Пенсионный фонд может неправильно начислить размер пенсионных выплат, но это можно обжаловать.

Об этом сообщает 24 канал.

Можно ли обжаловать решение ПФУ?

Согласно действующему законодательству, гражданин имеет право обжаловать решение ПФУ о назначенном размере пенсии. Можно подать жалобу как лично, так и через законного представителя.

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Гражданин должен предоставить документы для подтверждения своих претензий при подаче обжалования, на основе которых будет производиться повторный перерасчет.

Важно отметить, что комиссия может согласовать претензии частично. Измененные выплаты будут поступать лицу после вступления нового решения представителей ПФУ в силу.

Что нужно сделать?

Для обжалования решения необходимо обратиться в отделение ПФУ в течение года после его утверждения. Однако это необходимо сделать не позднее чем через месяц с момента ознакомления с ним заявителя.

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ПФУ должен ответить на заявление в течение месяца, однако рассмотрение может быть продлено до 45 дней, если комиссии понадобится больше времени.

Подать заявление можно лично или же по электронной почте. Обращение должно соответствовать требованиям и содержать определенную информацию. Речь идет о следующих данных:

ФИО;

место регистрации и место фактического проживания;

какое именно нарушение вы обнаружили;

наименование органа ПФУ, где была совершена ошибка.

Телеканал 24 По материалам:

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