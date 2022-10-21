Как обнаружить неточности в своей кредитной истории: что делать дальше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как обнаружить неточности в своей кредитной истории: что делать дальше

Кредит&Депозит
51
Самостоятельная проверка кредитной истории может предотвратить некоторые неприятные ситуации.
Об этом напоминает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Неприятные «сюрпризы» могут быть следующие:
  • появление мошеннических кредитов на ваше имя;
  • копеечный долг по кредиту или кредитной карте, который вы считали выплаченным, из-за продолжительной неуплаты может существенно расти;
  • выплаченный кредит, который не перешел в закрытый статус;
Бесплатно проверить свою кредитную историю можно только раз в году, все остальные обращения — платные.
Читайте также
Что делать, если обнаружили недостоверную информацию в своей кредитной истории
  • Обратиться к кредитору, предоставившему такую информацию с требованием актуализировать данные.
  • Обратиться в бюро кредитных историй и сообщить об ошибке в кредитной истории. Со своей стороны, бюро кредитных историй обратится к кредитору, предоставившему такую информацию, для уточнения данных.
  • Если кредитор со своей стороны подтвердит достоверность передаваемых ранее данных, вы сможете оставить свой комментарий к кредитной истории размером до 100 слов.
Место для вашей рекламы
Эта информация актуальна и для заемщиков банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, поскольку начало процедуры ликвидации банка не означает прекращения обязательств по кредитному договору.
Обязательства заемщика банка в ликвидации будут исполнены только в случае полного погашения долга.

Справка Finance.ua:

  • В Фонде гарантирования вкладов физлиц рассказали, из каких источников Фонд получает финансирование для своей деятельности и откуда берутся средства на выплату гарантированного возмещения. основным источником формирования средств Фонда является регулярное собрание с банков-участников.
  • В Украине страховой случай наступает, когда банк признается неплатежеспособным или НБУ отзывает его лицензию.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит 💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.