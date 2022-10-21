Как обнаружить неточности в своей кредитной истории: что делать дальше — Finance.ua

Как обнаружить неточности в своей кредитной истории: что делать дальше Сегодня 14:04 — Кредит&Депозит

Самостоятельная проверка кредитной истории может предотвратить некоторые неприятные ситуации.

Об этом напоминает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Неприятные «сюрпризы» могут быть следующие:

появление мошеннических кредитов на ваше имя;

копеечный долг по кредиту или кредитной карте, который вы считали выплаченным, из-за продолжительной неуплаты может существенно расти;

выплаченный кредит, который не перешел в закрытый статус;

Бесплатно проверить свою кредитную историю можно только раз в году, все остальные обращения — платные.

Что делать, если обнаружили недостоверную информацию в своей кредитной истории

Обратиться к кредитору, предоставившему такую информацию с требованием актуализировать данные.

Обратиться в бюро кредитных историй и сообщить об ошибке в кредитной истории. Со своей стороны, бюро кредитных историй обратится к кредитору, предоставившему такую информацию, для уточнения данных.

Если кредитор со своей стороны подтвердит достоверность передаваемых ранее данных, вы сможете оставить свой комментарий к кредитной истории размером до 100 слов.

Эта информация актуальна и для заемщиков банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, поскольку начало процедуры ликвидации банка не означает прекращения обязательств по кредитному договору.

Обязательства заемщика банка в ликвидации будут исполнены только в случае полного погашения долга.

Справка Finance.ua:

В Фонде гарантирования вкладов физлиц рассказали, из каких источников Фонд получает финансирование для своей деятельности и откуда берутся средства на выплату гарантированного возмещения. основным источником формирования средств Фонда является регулярное собрание с банков-участников.

В Украине страховой случай наступает, когда банк признается неплатежеспособным или НБУ отзывает его лицензию.



Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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