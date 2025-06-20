Банкиры: объемы кредитования МСБ возрастут до 50% в текущем году — Finance.ua
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Банкиры: объемы кредитования МСБ возрастут до 50% в текущем году

Кредит&Депозит
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Банкиры: объемы кредитования МСБ возрастут до 50% в текущем году
Банкиры: объемы кредитования МСБ возрастут до 50% в текущем году
Несмотря на изменения в государственных программах и высокую стоимость ресурсов, банки ожидают существенного роста объемов финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2025 году.
Об этом шла речь во время круглого стола «Мобилизация вызовов: как малому бизнесу получить кредит во время войны», проведенного «Финансовым клубом «.
В 2024 году мы увеличили финансирование МСБ на 50%, и в этом году видим аналогичную тенденцию.
«Малый и средний бизнес в нашем корпоративном портфеле по финансированию в этом году по новым лимитам занимает 30%. И мы уже профинансировали в этом году новых лимитов 6,5 млрд грн, из которых более 2 млрд грн — МСБ. Видим большой спрос на финансирование, в частности в агросекторе. Надеюсь, что у нас будет рост на 50%, как в прошлом году», сообщила директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.
В банке «Глобус» пока что ожидают более умеренного роста.
«За пять месяцев кредитный портфель МСБ в нашем банке вырос на 15%. Некоторые сегменты растут быстрее: предоставление финансового лизинга выросло на 32%», — отметила директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус» Оксана Шульга.
Кредобанк расширил линейку финансирования. «У нас в этом году появился факторинг. В сегменте агроклиентов и финансировании агротехники динамика роста — около 30% год к году. Все банки закладывают прирост финансирования. Думаю, что 20−30% - это минимум, который каждый из активных участников рынка планирует получить. Это реальный прирост выше инфляции», — подчеркнул руководитель управления развития агробизнеса, лизинга и партнерских программ департамента развития бизнеса и международного партнерства Кредобанка Роман Пудлик.
В ТАСкомбанке также фиксируют спрос на альтернативное финансирование. «Наши портфели факторинга, лизинга и других инструментов выросли в 4−6 раз за 2024 год и на начало 2025-го. Ожидаем не менее 30% роста кредитного портфеля, но с фокусом больше не на госпрограммы, а на альтернативные продукты финансирования: факторинг, лизинг, овердрафты по рыночным ставкам», — сообщил директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко.
По материалам:
Finance.ua
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