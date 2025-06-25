Украинцы начали больше доверять банкам — результаты опроса — Finance.ua
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Украинцы начали больше доверять банкам — результаты опроса

Кредит&Депозит
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Украинцы начали больше доверять банкам — результаты опроса
Украинцы начали больше доверять банкам — результаты опроса
Украинцы стали больше доверять банкам: показатель доверия стабильно растет на протяжении всех трех лет полномасштабной войны, с 56% в 2021 году до 68% в 2025 году.
Таковы результаты общенационального репрезентативного опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» по заказу Фонда гарантирования вкладов в апреле-мае 2025 года, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Также значительно возросла проинформированность о Фонде гарантирования вкладов: с 34% в 2021 году до 47% в 2025 году. То есть об учреждении знает каждый второй опрошенный украинец.

Как украинцы выбирают «свой» банк

Данные исследования показали, что наличие гарантии по вкладам — это один из пяти определяющих критериев при выборе банка для открытия счета — его учитывает около трети пользователей финансовых услуг.
Какие факторы влияют больше всего:
  • 55% опрошенных (против 46% в 2021) — сообщили, что основным фактором выбора банка является восприятие его как надежного и стабильного;
  • 31% (против 25% в 2021 г.) ориентируется на собственный опыт;
  • 29% - на наличие сети банкоматов и отделений.
Также появилась новая тенденция — количество лиц, открывающих карточные счета по собственной инициативе, растет. Также наблюдается стабильный рост популярности онлайн-банкинга: если в 2021 году мобильными или интернет-банком пользовались 41% опрошенных, то в 2025 году уже 59%.

Следует больше информировать о гарантиях по вкладам

Опрос показал: многие граждане до сих пор не знают актуальных условий гарантирования вкладов, в частности об изменении гарантированной суммы — от «довоенных» 200 тыс. до полного покрытия вклада на период действия военного положения.
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Кроме того, 35% респондентов отметили, что им не хватает информации об условиях гарантий, а 30% о порядке выплат возмещения в случае банкротства банка.
При этом для большинства вкладчиков (53%) основным источником информации является банк, в котором открыт счет. В целом растет уровень доверия к информации, полученной непосредственно от банков: им доверяют 33% опрошенных в 2025 году, тогда как в 2021 таковых было только 21%.
Напомним, согласно обзору НБУ, украинцы все чаще выбирают депозиты на 6−12 месяцев. Спрос на срочные гривневые депозиты заметно вырос. Если в начале года прирост вкладов сроком более 3 месяцев составил менее 2 млрд грн в месяц, то в марте он достиг 4 млрд грн, а в апреле и мае — 5−6 млрд грн ежемесячно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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