Как обезопасить покинутое из-за войны жилье: советы юриста — Finance.ua

Как обезопасить покинутое из-за войны жилье: советы юриста Сегодня 10:46 — Личные финансы

Как обезопасить покинутое из-за войны жилье: советы юриста

Во время войны в Украине страховые компании отказываются страховать риски нанесения ущерба из-за обстрелов. Поэтому получить компенсацию от страховой в случае «прилета» сейчас невозможно.

Но некоторые риски снизит договор управления имуществом. Это подойдет украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свое жилье, не могут следить за его состоянием, но хотят быть уверенными в том, что за их имуществом ведется наблюдение.

Об этом в комментарии сообщил ведущий юридический консультант Nota Group Юрий Бойко. Он объяснил, как работает этот инструмент и как он поможет снизить риски финансовых потерь, нанесенных жилью.

Как уменьшить риски тем, кто покинул жилье

Есть инструменты, которые помогут снизить риски финансовых потерь, нанесенных жилью, говорит Юрий Бойко.

«С началом войны многие украинцы выехали за границу и оставили собственные квартиры. Как показывает практика, в большинстве случаев помощь в присмотре за жильем оказывают родственники, соседи или риэлторы. Но такая помощь не спасет владельцев квартир от возможного ущерба, связанного с пожаром, затоплением или грабежом», — объясняет он.

Владельцы квартир могут передать свое жилье в управление другим лицам, заключив договор управления имуществом.

«Согласно статье 1029 Гражданского кодекса Украины, по договору управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (управителю) на определенный срок имущество в управление, а вторая сторона обязуется за плату осуществлять от своего имени управление этим имуществом в интересах установщика управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Договор нужно удостоверить нотариально», — отмечает специалист.

Управляющий управляет имуществом в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

В частности, договором можно предусмотреть, что управляющий обязан сдавать жилье в аренду, проверять его состояние и перечислять арендную плату владельцу квартиры. Также можно предусмотреть право продать квартиру и даже оговорить цену продаж. Управляющий имеет право на плату за предоставление услуг управления. Размер и порядок оплаты устанавливается контрактом.

«Но важнейшим аргументом в пользу договора управления имуществом является то, что управляющий в полном объеме отвечает за ущерб, причиненный жилью, переданному в управление. Он отвечает за причиненный ущерб, если не докажет, что он возник вследствие непреодолимой силы, виновных действий установщика управления или выгодоприобретателя», — добавляет он.

Выходит, если жилью собственника будет причинен ущерб, управляющий по общему правилу обязан возместить полную их сумму, а не часть, как предусмотрено договором страхования.

Как и в случае со страхованием, по договору управления имуществом управляющий не компенсирует ущерб, причиненный боевыми действиями, ибо такое событие является обстоятельством непреодолимой силы, за которое управляющий не несет убытка.

«Но договор управления имуществом — действенный инструмент для украинцев, которые в результате были вынуждены покинуть свое жилье, не могут следить за его состоянием, но хотят быть уверенными в том, что за их имуществом ведется наблюдение. Передача жилья в управление осуществляется, кроме того, для получения прибыли и для минимизации финансовых рисков», — заключает юрисконсульт Nota Group.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.