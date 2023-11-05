Аренда жилья в Украине: как изменилась стоимость арендованных квартир в октябре (инфографика) — Finance.ua

Аренда жилья в Украине: как изменилась стоимость арендованных квартир в октябре (инфографика) Сегодня 15:26 — Личные финансы

Аренда жилья в Украине: как изменилась стоимость арендованных квартир в октябре (инфографика)

Украинский маркетплейс Dim.ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости в октябре. Эксперты аналитического центра изучили количество предложения и стоимость жилья на рынке аренды.

Количество объявлений увеличилось в Киеве и области на 21% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Также аналитики определяют значительное увеличение предложения в Черновицкой области — на 90%, Закарпатской области — на 74%. Если анализировать изменения в предложении за год, то больше всего упало предложение в Сумской области — на 97%.

Цены

По состоянию на октябрь 2023 года цена аренды однокомнатной квартиры в столице — 17 161 грн, а в области — 9 210 грн. Стоимость квартиры в Киеве упала на 19% к сентябрю 2023 г.

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе — 8274 грн.

В Дарницком и Оболонском районе цена составляет 14 564 грн и 14 468 грн соответственно. Самая высокая цена арендуемого жилья в Печерском районе — 30 264 грн за однокомнатную квартиру.

Инфографика: Dim. ria

Также за месяц снизилась цена на однокомнатную квартиру в Черниговской и Черновицкой области соответственно на 28% и 18%.

С октября 2022 года на 85% поднялась цена на съемную однокомнатную квартиру в Волынской области. Стоимость квартиры составляет 11 500 грн.

По данным M2bomber, в Киеве резко подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6 500 грн — с 11 142 грн до 17 500 грн.

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