Как найти работу, если вам за 40 и у вас нет профессионального опыта — Finance.ua

Как найти работу, если вам за 40 и у вас нет профессионального опыта Сегодня 18:01 — Личные финансы

В жизни бывает разное. Как и разными бывают причины, по которым после 40 у вас может не быть опыта работы. Куда можно пойти работать — пишет Work.ua.

Вакансии без опыта работы

На большинстве сайтов поиска работы есть категория вакансий, на которую работодатель рассматривает кандидатов без опыта. Если вам за 40 и времени на курсы и образование нет, этот вариант может вам подойти. Обычно без опыта ищут работников на следующие должности:

оператор чата или call-центра,

продавец-консультант,

водитель, курьер, уборщик,

швея, официант, бармен-кассир,

менеджер по продажам и на многие другие.

Как создать резюме без опыта

Создать резюме, которое поможет привлечь рекрутера, можно и не имея опыта работы. Рекомендуем соискателям указать:

Достижения в обучении: какие практики и стажировки вы проходили, какие успехи имели в учебе.

Навыки, которыми вы уже владеете. К примеру, свои организаторские навыки вы могли использовать в личной жизни, когда занимались организацией какого-то семейного мероприятия или путешествия, а ваша креативность могла проявляться при помощи ребенку в создании школьного проекта.

Умение быстро учиться. Чтобы работодатели понимали, что вы скоро начнете приносить пользу бизнесу.

Стажировка, практика, курсы

Если у вас есть время на обучение и прохождение стажировок, этот вариант поможет получить в будущем более высокооплачиваемую должность. Также вы сократите время на начальном этапе карьеры, когда приходите на самую простую работу и учитесь исключительно на практике.

Стажировка. Обращайтесь в компании, где есть желаемые вам должности, и просите взять вас на стажировку, даже неоплачиваемую. У вас будет шанс зарекомендовать себя и получить опыт. Некоторые компании самостоятельно открывают набор кандидатов на стажировку и после его прохождения выбирают лучших выпускников, чтобы пригласить к себе на работу.

Вакансии с опытом, на которые вы все равно можете откликнуться

Бывает так, что вы просматриваете вакансию и подходите по всем критериям, кроме опыта. Но никто не может вам запретить отправить отзыв, если считаете, что справитесь с работой.

Рекрутер обратит внимание даже на кандидата без опыта, если до этого он посещал мастер-классы, курсы, проходил стажировку. Ведь на них человек уже мог выполнять похожие задачи.

Предпринимательство

Есть коммерческая жилка? Попытайтесь открыть свое дело. Начинайте с малого, например, торговли хозтоварами, свежей зеленью, овощами, фруктами, которые вы выращиваете на даче и т.д. Финансовые вложения здесь невелики, однако перспективы неплохие.

Или найдите выгодных поставщиков и начните распространять продукцию, поначалу с помощью социальных сетей и различных площадок по продаже товаров.

Работа на фрилансе

Фриланс не только для профессионалов, которым надоело в офисе и хочется уйти в свободное плавание. Найти свое место могут и те, у кого нет профессионального опыта, но есть время и желание получить новые навыки, предложить свои услуги и создать базу заказчиков.

Даже если вы ничего не умеете, на фриланс-биржах можно найти самые простые заказы.

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Сервисы заказа услуг

Предложить можно курьерские, клининговые услуги, услуги по ремонтным работам или няни, фотографа, починить электричество, устранить протечку воды, отремонтировать технику и многое другое.

Продажи

Сфера, через которую легче всего попасть в любую компанию. Некоторые работодатели намеренно ищут менеджеров по продажам без опыта работы, поскольку легче научить человека с нуля, чем переучить. Если во время работы поймете, что продажи — не ваше дело, можете попробовать себя на другой позиции в этой компании, договорившись об этом с HR-отделом.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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