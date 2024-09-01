Как начисляют выплаты по утрате кормильца — Finance.ua

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Как начисляют выплаты по утрате кормильца

Личные финансы
24
Как начисляют выплаты по утрате кормильца
Как начисляют выплаты по утрате кормильца
Пенсия по утрате кормильца составляет 50% от пенсии по возрасту кормильца, с учетом доплат за сверхурочный стаж.
Доплаты за сверхурочный стаж увеличивают пенсию по возрасту на 1% за каждый год стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
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Нормы начисления сверхурочного стажа изменены после 1 октября 2011 года, предыдущие нормы применяются до этой даты.
При новой пенсии следует использовать среднюю заработную плату по стране за 2020−2022 годы для расчета.
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Напомним, 10,26 млн пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало июля 2024 года. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен. Об этом свидетельствует информация Опендатабот.
В то же время, доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен сократилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. 1,2 миллиона граждан получают среднюю пенсию более 10 тысяч гривен.
По материалам:
Телеканал 24
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