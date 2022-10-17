Как могут выехать из Украины мужчины, проживающие в других странах: объяснение — Finance.ua

Как могут выехать из Украины мужчины, проживающие в других странах: объяснение Сегодня 16:07 — Личные финансы

Как могут выехать из Украины мужчины, проживающие в других странах: объяснение

Военное положение в Украине все еще не отменили, а это значит, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. Однако гражданам, которые до начала войны проживали за границей на постоянной основе, разрешено пересечение границы, но при определенных условиях.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В частности, таким лицам понадобятся соответствующие отметки в паспортном документе согласно статье 4 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины».

Такая отметка ставится в миграционной службе или дипломатическом учреждении Украины — в ней указывается название страны и дата.

Визы иностранных стран не считаются основанием для разрешения на выезд из Украины, поскольку они не подтверждают постоянное проживание в этих странах.

Что касается мужчин с двойным гражданством — Украины и другой страны мира. Такие лица считаются гражданами Украины до того момента, пока основание потери или прекращения гражданства не подтвердят указом Президента Украины. А это значит, что они не имеют права покидать страну во время военного положения только на основании гражданства другой страны. Все дело в том, что Закон Украины не допускает двойного гражданства. Поэтому для выезда из страны сначала придется прекратить гражданство Украины, а затем пересекать границу с паспортом гражданина другой страны.

Справка Finance.ua:

ранее правительство анонсировало, что с 1 сентября на портале «Дія» должна заработать новая услуга — «єВідрядження». В Европейской Бизнес Ассоциации проанализировали, почему система до сих пор не работает и как правительство предлагает украинцам пересекать границу;

военнообязанные мужчины могут выехать за границу для сопровождения больной жены или ребенка для лечения во время военного положения.

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