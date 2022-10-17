Виїзд чоловіків за кордон: чому досі не запрацював механізм єВідрядження — Finance.ua

Виїзд чоловіків за кордон: чому досі не запрацював механізм єВідрядження Вчора 09:12 — Особисті фінанси

Виїзд чоловіків за кордон: чому досі не запрацював механізм єВідрядження

Раніше уряд анонсував, що з 1 вересня на порталі «Дія» має запрацювати нова послуга — єВідрядження. У Європейській Бізнес Асоціації проаналізували , чому система досі не працює і як уряд пропонує українцям перетинати кордон.

Про нову послугу

єВідрядження — це механізм, який дозволить отримати підприємцям та представникам бізнесу свого роду дозволи на закордонні відрядження та на участь у конференціях за кордоном. Навіть за умови воєнного стану у країні.

Українські підприємці та представники компаній отримають змогу виїжджати за кордон строком на 7 днів за умови дотримання певних критеріїв.

Основні критерії для дозволу на виїзд, передбачені єВідрядженням:

перш за все компанія повинна була подати податкову звітність. Також не мати заборгованості зі сплати Єдиного внеску на державне соціальне страхування;

другий важливий критерій — середній заробіток у компанії мав становити 20 тис. грн. Цей заробіток не стосується конкретно тієї особи, яка виїжджає за кордон, а є показником серед усіх працевлаштованих працівників підприємства;



наступний критерій — гарантований платіж у розмірі 200 тис. грн, який мали внести на спеціальний рахунок. Потім його повернуть підприємству разом із поверненням працівника з відрядження;



окрім того, кількість застрахованих осіб у компанії за останній місяць звітного кварталу мала б становити не менш ніж 10 осіб.



єВідрядження передбачало, що одночасно отримати дозвіл на виїзд за кордон зможуть не більше 10% працівників і при цьому не більше 10 людей цієї компанії.

В разі порушення умов щодо повернення в Україну (тобто якщо працівник не повернувся у 7-денний строк), заставна сума у розмірі 200 тис. грн мала перераховуватися на потреби Міністерства оборони України.

Підприємство після цього втрачало змогу оформлювати будь-які подальші відрядження і дозволи на виїзд за кордон для своїх співробітників. Ба більше, навіть ті дозволи, які вже були отримані, скасовувалися.

Планувалося, що проєкт єВідрядження має бути досить легким у застосуванні, адже заявки можна подавати через портал «Дія». Там же компанії мали б отримувати дозволи на виїзд своїх працівників.

«Однак цей механізм досі не запрацював. Його розкритикували в уряді й відправили на доопрацювання. Виникло досить багато сумнівів щодо деяких положень цієї постанови. Зокрема, йшлося про те, що вимога щодо середньої зарплати в компанії у 20 тис. грн є необґрунтованою, адже станом на січень 2022 року середня зарплата по Україні становила 14 500 грн. Зараз, за даними НБУ, ця сума знизилася ще на 12%. Тобто були певні недопрацювання та питання, як взагалі це реалізовувати на практиці», — розповіли у ЄБА.

Ще одним дискусійним питанням став семиденний строк. Урядовці зазначили, що дозволених 7 днів відрядження може бути недостатньо. Ось чому: зараз в Україні не працює авіасполучення, тому щоб дістатися до будь-якої точки, особливо Західної Європи, іноді необхідно аж дві доби. Якщо ж витрачати 4 дні лише на дорогу, 3 днів відрядження, цього може бути недостатньо для того, аби вирішити робочі справи. Тому це питання теж зараз допрацьовується.

Лише коли ці питання будуть доопрацьовані, система єВідрядження запрацює і працівники зможуть виїжджати за кордон, користуючись нею.

Поки ж цю постанову не прийняли і механізм не запрацював — залишається незмінною заборона щодо виїзду за кордон під час воєнного стану громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за винятками, передбаченими законодавством.

Чинні правила перетину держкордону: хто з чоловіків може виїхати

Працівники, які заброньовані за підприємством, можуть виїжджати за кордон. Як зазначає Держприкордонслужба, для підтвердження підстав щодо перетину держкордону на виїзд, крім паспорту, особа має також надати:

витяг з наказу Мінекономіки;

документи про відрядження такої особи за кордон.



Загалом процедура бронювання відбувається так:

списки працівників для бронювання подаються певною компанією до профільного органу (наприклад, для сільськогосподарських підприємств профільним органом є Мінагрополітики);

профільний орган своєю чергою погоджує ці списки з Міноборони;



після цього профільний орган подає погоджену пропозицію до Мінекономіки, яке і видає наказ про відстрочку. Саме витяг з цього наказу надається військовозобов’язаному та є підтвердженням відстрочки від призову. Цей витяг і подається прикордонникам під час виїзду особи за кордон.



Експерти ЄБА зазначають, що у кожному конкретному випадку остаточне рішення про дозвіл на перетин кордону приймають прикордонники. Тому при виїзді заброньованих працівників рекомендується обов’язково надавати не лише витяг, але і належні документи про відрядження.

Такими можуть бути накази або витяги з наказу про відрядження, у якому зазначено конкретні дані працівника, мету відрядження, місце, куди він їде, та на який період.

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