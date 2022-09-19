Уряд не відмовився від ініціативи «єВідрядження». Прем'єр каже, що механізм допрацьовують — Finance.ua

Уряд не відмовився від ініціативи «єВідрядження». Прем'єр каже, що механізм допрацьовують Вчора 09:30 — Казна та Політика

Уряд не відмовився від ініціативи «єВідрядження». Прем'єр каже, що механізм допрацьовують

Кабмін не відмовився від запровадження послуги «єВідрядження» на порталі «Дія» та планує затвердити її після того, як Мінекономіки допрацює проєкт постанови.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Мінекономіки має «дошліфувати» механізм і зробити його простішим, зрозумілішим і прийнятнішим для бізнесу, зазначає чиновник.

«Переконаний, що Міністерство економіки знайде більш коректну формулу для того, щоб бізнес мав більше можливостей розвивати свій експорт», — сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, що постанова, яка має дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон у відрядження під заставу, не запрацювала 1 вересня, тому що не була підписана прем’єр-міністром.

Пропонований механізм виїзду айтішників за кордон передбачав низку умов та обмежень для ФОПів і компаній. Зокрема, ішлося про те, що виїхати в робочу поїздку можна терміном до семи днів. Отримати дозвіл на виїзд одночасно мали не більш як 10% застрахованих спеціалістів компанії та водночас не більше ніж десять людей одночасно. Крім того, спеціалісти мали подати податкову звітність, внести гарантований платіж у 200 тисяч гривень.

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