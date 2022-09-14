В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за гарантовану сплату податків щомісяця: законопроєкт — Finance.ua

В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за гарантовану сплату податків щомісяця: законопроєкт Вчора 17:34 — Особисті фінанси

В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за гарантовану сплату податків щомісяця: законопроєкт

Депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу зареєстрував у парламенті законопроєкт про можлиість виїзду чоловіків за кордон за певну плату. Йдеться про документ № 8029, зареєстрований 13 вересня.

Навіщо це?

«Багато хто із заробітчан вже не передають і не привозять в Україну гроші, вони вже шукають варіанти, як змінити постійне місце проживання, не бачать своє і сім’ї майбутнє в рідній країні, а отже, ми втрачаємо ресурси (інвестиції в економіку) і людей», — зазначає автор проєкту.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, необхідність платного дозволу виникає тому, шо назріло питання консолідації зусиль всіх працездатних громадян, аби ефективніше протистояти агресорам, швидше звільнити територію України від окупантів.

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«За наслідками чисельних подібних звернень, та враховуючи критичну важливість підтримки громадян, які опинились у складних життєвих обставинах, зміцнення економіки (а отже, і обороноздатності), сприяння покращенню фінансового забезпечення ЗСУ, і виникла необхідність унормувати можливість виїжджати під час воєнного стану „військовозобов’язаним“ за кордон на умовах гарантованої підтримки ЗСУ», — йдеться у пояснювальній записці.

Що ж пропонують:

гарантійний внесок в державний банк в сумі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (наразі це 13 тис. грн), з якого щомісяця сума, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати (станом на тепер це 2697,5 = ЄСВ 22% — 1430,0 + ПДФО 18% — 1170,0 + військовий збір 1,5% — 97,5), буде перераховуватися на рахунок ЗСУ;

письмове підтвердження добровільного обов’язку поповнювати цей рахунок (з внеском) щомісяця на ту ж суму податків «з мінімалки» і дозвіл звідти перераховувати щомісяця кошти на рахунок ЗСУ.



У разі ухвалення таких змін очікується «гарантований позитивний ефект». Зокрема, відновляться інвестиції від заробітчан, які не боятимуться приїжджати додому, а з кожних 100 тисяч військовозобов’язаних громадян, які виїдуть під час воєнного стану за кордон на запропонованих умовах, майже 270 млн грн. щомісяця буде потрапляти на рахунок ЗСУ.

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