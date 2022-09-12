В Україні змінили правила виїзду за кордон: кого стосується — Finance.ua

В Україні змінили правила виїзду за кордон: кого стосується Вчора 14:00

Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Рішенням знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжували.

Про це повідомляє Мінсоцополітики

Зазначеними змінами знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжували.

Унормовано питання підтвердження факту догляду особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому.

Збільшено строк для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проект Закону «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Разом з тим розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони в межах повноважень підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

у березні 2022 року Кабмін встановив, що виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не більше ніж 1 раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

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