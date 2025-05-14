Почему пенсия после индексации оказалась меньше ожиданий: разъяснение эксперта — Finance.ua

Почему пенсия после индексации оказалась меньше ожиданий: разъяснение эксперта Сегодня 09:44 — Личные финансы

Почему пенсия после индексации оказалась меньше ожиданий: разъяснение эксперта

В то время как Палата Верховного суда вынесла образцовое решение о неправильной индексации гражданских пенсий в 2021—2024 годах, после индексации пенсий на 11,5% в марте 2025 года многие пенсионеры обращаются в редакцию с вопросами, почему полученные суммы не соответствуют предварительным расчетам. Некоторые вообще не увидели повышения. Ситуацию разъясняет пенсионный эксперт, сообщает профильное издание «На пенсии».

Так, в редакцию издания поступило письмо от пенсионера И. Кузьменко из Кировоградской области, который подробно изложил свои подсчеты. «Вот мои расчеты: индивидуальный коэффициент зарплаты — 1,65626, коэффициент стажа — 0,61417, средняя зарплата по Украине, применявшаяся в моем случае до 1 марта 2025 года — 7994,47 гривны. Основной размер пенсии до повышения составлял 8 132,18 гривны (7994,47×1,65626×0,61417)», — говорится в письме.

Кроме основной пенсии господин Кузьменко получал доплаты:

«За 36 лет сверхурочного стажа — 849,96 гривны; детям войны — 66,43 гривны; доплата за достижение 80 лет — 570 гривен».

После индексации среднюю зарплату для расчета пенсии повысили до 8913,83 гривны. «Основной размер пенсии должен составить 9 067,38 гривны. А новый размер пенсии со всеми надбавками — 10 553,77 гривны. Но я получил всего 10 340,35 гривны, разница — 213,42 гривны», — сообщил пенсионер. Он также добавил: «Может быть, я что-то неверно посчитал?»

Пенсионный эксперт подтвердил правильность вычислений, но указал на важную деталь: «Вы посчитали все почти идеально и очень наглядно, но не учли один очень важный и в то же время досадный нюанс. Дело в том, что компенсационная доплата за возраст до 570 гривен устанавливается тем, у кого пенсия не превышает 10 340,35 гривны».

Из-за того, что общий размер пенсии после индексации превысил этот предел, доплата за возраст была урезана — ее новый размер составляет 356,58 гривны. Именно это изменение и объясняет недополученную сумму в 213,42 гривны.

После индексации структура пенсии выглядит так:▪️ 9 067,38 грн — основная пенсия (повышение на 935,20 грн);▪️ 849,96 грн — доплата за сверхурочный стаж;▪️ 66,43 грн — надбавка детям войны;▪️ 356,58 грн.

«Если доплату за возраст увеличить, то общий размер пенсии будет больше 10 340,35 гривны, поэтому здесь действует ограничение. В случае последующей индексации такая доплата с течением времени может исчезнуть вовсе», — отметил эксперт.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.