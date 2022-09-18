Як чоловіку вивезти дружину, дітей чи батьків за кордон: роз’яснення прикордонників — Finance.ua

Як чоловіку вивезти дружину, дітей чи батьків за кордон: роз’яснення прикордонників Вчора 16:17 — Особисті фінанси

Військовозобов’язані чоловіки можуть виїхати за кордон для супроводу хворої дружини або дитини на лікування під час воєнного стану.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, пише «Я і Закон».

«Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть супроводжувати дружину у випадку, якщо вона має інвалідність І чи ІІ групи та дітей, які мають інвалідність, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги», — йдеться в повідомленні.

Для того аби виїхати за кордон, потрібно:

довідка про отримання державної допомоги на дитину, хвору на перелічені вище хвороби, зі структурногопідрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті ради;

або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ;

документи, що підтверджують родинні зв’язки, якщо дитину супроводжують матір або батько;

або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину, якщо дитини супроводжують опікун, піклувальник, прийомні батьки або батьки-вихователі.

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