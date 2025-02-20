Как МФО сегодня возвращают задолженности — FinYear 2025 Сегодня 15:30 — Кредит&Депозит

Как МФО сегодня возвращают задолженности — FinYear 2025

и т. д. Во время В Украине еще несколько лет назад ужесточили требования закона о должниках : микрофинансовые организации не имеют права угрожать, звонить десятки раз в день, искать знакомых должника в соцсетяхВо время FinYear 2025 участники рынка небанковского кредитования рассказали о наиболее эффективных методах работы с должниками, которые есть сейчас.

«Методы работы с должниками кардинально не изменились, хотя законодательство по электронным услугам и количеству контактов с заемщиками, смс, звонков и так далее претерпели изменения. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы клиент не выходил на просрочку. Фильтруем клиентов и если есть какие-то штрафы, то чтобы они были только как стимул клиентам погасить задолженность. Компания пытается произвести такие продукты для клиентов, как пролонгация или реструктуризация долгов. Так, на 9-й день просрочки мы останавливаем начисление штрафов и процентов. Если клиент оформляет реструктуризацию, мы можем распределить долг на 3 или даже 12 месяцев. Реструктуризация доступна до 90-го дню просрочки», — рассказал СЕО Mycredit Владислав Билан.

Он добавил, что компания выдает кредиты клиентам, закрывшим свои долги, даже если это была реструктуризация, но делает это осторожно, с меньшей суммой.

«Мы стараемся избегать просрочки, потому что методы воздействия на клиентов у нас ограниченны: это телефонные звонки и push-сообщения. Работаем в рамках законодательства, поэтому стараемся сделать все, чтобы клиент не вышел на дефолт», — отметил Билан.

Улучшить процесс взыскания долгов и сделать его более эффективным может электронный суд, как это работает в Польше. «Например, на 30 день дефолта автоматически дело клиента могло бы передаваться в электронный суд. У нас в стране такое пока не работает. Поэтому мы ждем, когда государство инвестирует в это и тогда сможем использовать такую ​​систему», — добавил Билан.

«Регуляция довольно жесткая и была такой даже до войны. Мы забираем кредиты как самостоятельно, так и через партнеров, и постоянно совершенствуем инструменты. Это может включать в себя использование искусственного интеллекта или новых моделей», — рассказал СЕО Moneyveo Сергей Синченко.

Он рассказал о двух тенденциях, которые отличаются от того, что было до полномасштабного вторжения:

адаптация скоринга. «Просрочка уменьшилась, и благодаря этому у нас хороший портфель. Все компании на каком-то этапе продают свой портфель. Стоимость продажи портфеля постоянно растет», — прокомментировал Синченко.

судебное взыскание. «Оно не масштабное и нельзя назвать основным методом взыскания. Однако я вижу тенденцию последнего года: судебное взыскание усиливается, и те коллекторские компании, которые занимаются взысканием, заметно увеличивают свою долю. Это может свидетельствовать о том, что защита кредитора начинает работать эффективнее, или стало меньше времени на рассмотрение судебных дел, что также положительно сказывается на рынке», — добавил он.

Со своей стороны, директор ООО «Укркредитфинанс» Евгений Резуев отметил, что в прошлом году не было существенных изменений в поведении клиентов.

«Что касается инструментов работы с неплательщиками, то между 2024 и 2023 годами значительные драматические изменения не произошли в нашем бизнесе. Осторожно используем юридические инструменты, кроме звонков только в случаях, когда это экономически целесообразно. Однако есть определенные операционные ограничения в судебной системе Украины, связанные со стоимостью и продолжительностью судебных процессов, усложняющих работу с большим количеством проблемных клиентов. В целом же ситуация не изменилась существенно за последние годы, и это не главный фактор, который влияет на смену бизнес-моделей», — рассказал Резуев.

Он добавил, что довольно долгий период компания почти не имела опыта продаж портфеля, а в основном работала самостоятельно. Во второй половине 2024 года такой метод появился, но в большинстве случаев это касалось еще довоенных долгов.

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Также участники рынка рассказали о кредитовании военных. Военнослужащие, которые берут кредиты во время войны, пользуются особыми условиями и льготами, закрепленными законодательством Украины, а именно — они освобождены от уплаты процентов по своим кредитам.

СЕО Moneyveo Сергей Синченко отметил, что это сложный вопрос. Специального продукта для военных у компании нет.

«Мы приняли правило кредитовать военных. Не зарабатываем, но и не теряем. Поэтому мы можем нести эту социальную ношу. Банки же отказываются от кредитования военных из-за того, что не могут работать без процентов. И здесь возникает парадокс: с одной стороны, кредитование бесплатное, но из-за систем этот большой сегмент остался без доступа к кредитам. Должна быть программа, которая компенсирует эти проценты. Ведь если убрать проценты, то автоматически убирается и само кредитование», — прокомментировал ситуацию с кредитованием военных Синченко.

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Директор ООО «Укркредитфинанс» Евгений Резуев также сказал, что у его компании нет специальных продуктов для военных.

«У нас нет планов или понимания, какая конфигурация такого продукта может быть. С одной стороны регулятор и лицензионные условия не позволяют кредитование под ноль, а с другой — кредитование в пределах действующих законодательных ограничений также невозможно. Что касается нашего опыта взаимодействия с военными, то в случаях с долгами мы решаем вопросы в их пользу», — отметил он.

«Мы кредитуем военных, отдельного продукта тоже нет и не планируем делать, потому что весь бизнес держится на процентах. Если бы у нас была компенсация от государства хотя бы по дефолтам, это облегчило бы ситуацию, поскольку не все военные возвращают кредиты. Если же создавать новый продукт без процентных ставок, то, к сожалению, это будет априори дефолтный продукт, поскольку никто не вернет эти деньги», — добавил СЕО Mycredit Владислав Билан.

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