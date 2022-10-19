НБУ определил, по каким основаниям будет проводить проверки коллекторских компаний — Finance.ua
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НБУ определил, по каким основаниям будет проводить проверки коллекторских компаний

Казна и Политика
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НБУ определил, по каким основаниям будет проводить проверки коллекторских компаний
НБУ определил, по каким основаниям будет проводить проверки коллекторских компаний
Национальный банк Украины урегулировал порядок проведения инспекционных проверок коллекторских компаний, не являющихся небанковскими финансовыми учреждениями.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Речь идет о компаниях, которые не имеют статуса небанковского финансового учреждения, включены в реестр коллекторских компаний, осуществляющих в интересах кредитодателя или нового кредитора урегулирование просроченной задолженности потребителей финансовых услуг.
НБУ будет проводить внеплановую инспекционную проверку без предварительного уведомления объекта проверки.
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Национальный банк вправе принять решение о проведении внеплановой инспекционной проверки коллекторской компании при наличии следующих оснований:
  • неподача/подача в неполном объеме в установленный срок объектом проверки документов и информации, подача которых требуется в соответствии с законодательством Украины по требованию Национального банка;
  • по результатам анализа обращений потребителей финансовых услуг, свидетельствующих о нарушении требований взаимодействия с потребителями;
  • отсутствие объекта проверки по адресу, указанному в Едином государственном реестре;
  • выявление по результатам инспекционной проверки кредитодателя/нового кредитора фактов ненадлежащего проведения им контроля за деятельностью коллекторской компании, с которой заключен договор об урегулировании просроченной задолженности, которые могут свидетельствовать о несоблюдении такой коллекторской компанией требований законодательства Украины о взаимодействии с потребителями при урегулировании просроченной задолженности относительно нравственного поведения).
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Кроме того, расширены полномочия Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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