Работа коллекторов: как коллекторы должны общаться с потребителем и какие действия совершать запрещено — Finance.ua

Работа коллекторов: как коллекторы должны общаться с потребителем и какие действия совершать запрещено Сегодня 09:02 — Личные финансы

Работа коллекторов: как коллекторы должны общаться с потребителем и какие действия совершать запрещено

Коллекторы имеют право сообщать должнику о наличии задолженности, но с соблюдением правил этичного поведения, определенных законодательством Украины.

Об этом напоминает Financial Literacy Ukraine.

«Просрочка кредита, как правило, приводит к привлечению коллекторов. Это законный способ, которым финансовые учреждения проводят взыскание задолженности. Компании, осуществляющие коллекторскую деятельность, должны быть внесены в реестр Национального банка. Если вы столкнулись с работой соответствующих компаний, то должны знать о своих правах и правах коллекторов, занимающихся взысканием просроченной задолженности», — говорится в сообщении.

Как коллекторы должны общаться с потребителем?

Законодательством установлен исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг. При первом контакте с потребителем коллектор обязан представить и сообщить основание такой коммуникации, а именно:

сообщить собственное имя или предупредить о том, что взаимодействие осуществляется без привлечения сотрудника коллектора (голосовые сообщения);

название кредитора, компании, которую представляет;

контакты для связи;

правовое основание взаимодействия;

размер долга, неустойки и других платежей за нарушение обязательства.

Какие действия коллекторам совершать запрещено:

искать и использовать данные по графику работы должников, состоянию их здоровья, встречам с родными, путешествиям и информации в соцсетях;

использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;

вводить в заблуждение потребителя по размеру долга, требовать компенсации расходов коллектора на меры, направленные на погашение задолженности;

взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе коллекторов;

использовать сервис автодозвона более 30 минут в сутки;

взаимодействовать с лицами (кроме потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя), которые не дали согласия на такое взаимодействие;

требовать от другого лица, с которым осуществляется взаимодействие, погасить просроченную задолженность за счет собственных средств;

встречаться с должником без согласования этой встречи;

по собственной инициативе взаимодействовать с должником и другими лицами в случае, если человек находится в больнице, является недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, инвалидом I группы, лицом до 18 лет, после получения подтверждающих документов;

взаимодействовать более двух раз в сутки по собственной инициативе.

Что делать, если коллекторы нарушают ваши права:

спросить название финансового учреждения из которого звонят;

зафиксировать нарушение своих прав: записать звонки, сделать скрины сообщений и журнала звонков;

Направить жалобу в адрес этого финансового учреждения. Если вашу жалобу проигнорируют, предоставьте эти материалы в Национальный банк вместе с жалобой на финансовое учреждение. Сделать это можно, заполнив онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке.

Компании, осуществляющие коллекторскую деятельность, должны быть внесены в реестр Национального банка. В противном случае — НБУ, к сожалению, помочь не сможет. Нужно обращаться в правоохранительные органы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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