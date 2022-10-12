Работа коллекторов: как коллекторы должны общаться с потребителем и какие действия совершать запрещено — Finance.ua
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Работа коллекторов: как коллекторы должны общаться с потребителем и какие действия совершать запрещено

Личные финансы
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Работа коллекторов: как коллекторы должны общаться с потребителем и какие действия совершать запрещено
Работа коллекторов: как коллекторы должны общаться с потребителем и какие действия совершать запрещено
Коллекторы имеют право сообщать должнику о наличии задолженности, но с соблюдением правил этичного поведения, определенных законодательством Украины.
Об этом напоминает Financial Literacy Ukraine.
«Просрочка кредита, как правило, приводит к привлечению коллекторов. Это законный способ, которым финансовые учреждения проводят взыскание задолженности. Компании, осуществляющие коллекторскую деятельность, должны быть внесены в реестр Национального банка. Если вы столкнулись с работой соответствующих компаний, то должны знать о своих правах и правах коллекторов, занимающихся взысканием просроченной задолженности», — говорится в сообщении.
Как коллекторы должны общаться с потребителем?
Законодательством установлен исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг. При первом контакте с потребителем коллектор обязан представить и сообщить основание такой коммуникации, а именно:
  • сообщить собственное имя или предупредить о том, что взаимодействие осуществляется без привлечения сотрудника коллектора (голосовые сообщения);
  • название кредитора, компании, которую представляет;
  • контакты для связи;
  • правовое основание взаимодействия;
  • размер долга, неустойки и других платежей за нарушение обязательства.
Какие действия коллекторам совершать запрещено:
  • искать и использовать данные по графику работы должников, состоянию их здоровья, встречам с родными, путешествиям и информации в соцсетях;
  • использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;
  • вводить в заблуждение потребителя по размеру долга, требовать компенсации расходов коллектора на меры, направленные на погашение задолженности;
  • взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе коллекторов;
  • использовать сервис автодозвона более 30 минут в сутки;
  • взаимодействовать с лицами (кроме потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя), которые не дали согласия на такое взаимодействие;
  • требовать от другого лица, с которым осуществляется взаимодействие, погасить просроченную задолженность за счет собственных средств;
  • встречаться с должником без согласования этой встречи;
  • по собственной инициативе взаимодействовать с должником и другими лицами в случае, если человек находится в больнице, является недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, инвалидом I группы, лицом до 18 лет, после получения подтверждающих документов;
  • взаимодействовать более двух раз в сутки по собственной инициативе.
Что делать, если коллекторы нарушают ваши права:
  • спросить название финансового учреждения из которого звонят;
  • зафиксировать нарушение своих прав: записать звонки, сделать скрины сообщений и журнала звонков;
  • Направить жалобу в адрес этого финансового учреждения. Если вашу жалобу проигнорируют, предоставьте эти материалы в Национальный банк вместе с жалобой на финансовое учреждение. Сделать это можно, заполнив онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке.
Компании, осуществляющие коллекторскую деятельность, должны быть внесены в реестр Национального банка. В противном случае — НБУ, к сожалению, помочь не сможет. Нужно обращаться в правоохранительные органы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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