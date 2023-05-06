Какие льготы для участников боевых действий, у которых есть авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие льготы для участников боевых действий, у которых есть авто

Личные финансы
13
Какие льготы для участников боевых действий, у которых есть авто
Какие льготы для участников боевых действий, у которых есть авто
Юристы Украинского ветеранского фонда подготовили несколько советов для участников боевых действий, которые являются владельцами авто и могут пользоваться рядом льгот.
Участники боевых действий могут пользоваться льготами и гарантиями, определенными действующим законодательством, в частности Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.
В Украине есть ветераны — участники боевых действий, то есть люди, участвовавшие в военных действиях на востоке страны с 2014 года. Кроме того, участниками боевых действий также считаются лица, участвовавшие в мероприятиях по обороне страны, защите безопасности населения, интересов государства и находившиеся в составе миротворческих группировок.
Условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части боевых задач.

Какие льготы для участников боевых действий, имеющих автомобиль

Каждый владелец машины должен оформлять автогражданку. Однако от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины освобождаются:
  • участники боевых действий;
  • пострадавшие участники Революции достоинства;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • лица с инвалидностью I группы, лично управляющие принадлежащими им транспортными средствами;
  • лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.
Принадлежащие им транспортные средства — это автомобили, которыми льготные категории лиц владеют не только на праве собственности, но и на любом другом правовом основании:
  • договор подряда;
  • аренда и т.д.
Чтобы подтвердить право на льготы, нужно иметь:
  • удостоверение участника боевых действий;
  • документы, подтверждающие право владения или использования автомобиля.
Доверенность на управление автомобилем не подходит для освобождения от оформления автострахования. Этот документ не подтверждает, что лицо является законным владельцем наземного транспортного средства. Эта льгота — персонализированная. Если автомобилем, принадлежащим лицу со статусом УБД, будет управлять лицо без такого статуса, то ему нужно оформить автогражданку. В противном случае сотрудники Патрульной полиции будут вправе выписать штраф, а оплата ущерба пострадавшим будет происходить за средства такого водителя.

Оформить автогражданку онлайн 🚗

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.