Какие льготы для участников боевых действий, у которых есть авто — Finance.ua

Какие льготы для участников боевых действий, у которых есть авто Сегодня 12:14 — Личные финансы

Какие льготы для участников боевых действий, у которых есть авто

Юристы Украинского ветеранского фонда подготовили несколько советов для участников боевых действий, которые являются владельцами авто и могут пользоваться рядом льгот.

Участники боевых действий могут пользоваться льготами и гарантиями, определенными действующим законодательством, в частности Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

В Украине есть ветераны — участники боевых действий, то есть люди, участвовавшие в военных действиях на востоке страны с 2014 года. Кроме того, участниками боевых действий также считаются лица, участвовавшие в мероприятиях по обороне страны, защите безопасности населения, интересов государства и находившиеся в составе миротворческих группировок.

Условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части боевых задач.

Какие льготы для участников боевых действий, имеющих автомобиль

Каждый владелец машины должен оформлять автогражданку. Однако от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины освобождаются:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции достоинства;

лица с инвалидностью в результате войны;

лица с инвалидностью I группы, лично управляющие принадлежащими им транспортными средствами;

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Принадлежащие им транспортные средства — это автомобили, которыми льготные категории лиц владеют не только на праве собственности, но и на любом другом правовом основании:

договор подряда;

аренда и т.д.

Чтобы подтвердить право на льготы, нужно иметь:

удостоверение участника боевых действий;

документы, подтверждающие право владения или использования автомобиля.

Доверенность на управление автомобилем не подходит для освобождения от оформления автострахования. Этот документ не подтверждает, что лицо является законным владельцем наземного транспортного средства. Эта льгота — персонализированная. Если автомобилем, принадлежащим лицу со статусом УБД, будет управлять лицо без такого статуса, то ему нужно оформить автогражданку. В противном случае сотрудники Патрульной полиции будут вправе выписать штраф, а оплата ущерба пострадавшим будет происходить за средства такого водителя.

НВ По материалам:

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